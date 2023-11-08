iPhone 15 Pro 失機疑被賣去先達｜遺失手機對於現代人而言真是一件十分痛苦的事，更何況是新買不久的新手機？近日有網民就開帖表示手機被盜後疑被轉售，憤而表示「同先達宣戰」。



連登仔失 iPhone 15 Pro、追蹤至先達

日前有網民在連登討論區以《正式同先達宣戰！有種就挑機 iPhone 15 Pro！》為題開帖，透露新購買不久的 iPhone 15 Pro 被一名「有心人」於過馬路時盜走，而在帖文中，他更詳細交代該 iPhone 的 Find My 追蹤紀錄，並稱已經報警立案、掌握偷手機的嫌疑人特徵。

目前的 iPhone 在關機後仍然可以利用 FindMy 功能追尋粗略位置，而開帖者就得知他的 iPhone 15 Pro 最終被帶到旺角先達廣場一帶，有很大機會已經被轉賣至先達場內的手機店中。

網民恥笑：開親 Post 都係呢種人

在帖文當中，開帖者指出願以「重酬」換回手機，而手機本身並非最重要，他只是想要尋回手機內的相片資料。有網民就針對此點揶揄，指每次在網上開帖找尋失機的用戶，總是強調手機內的資料如何重要，但卻沒有購買 iCloud 空間或進行資料備份的程序。

其後開帖者就澄清，他有購買 Google One 空間、並以 Google Photos 進行備份，只不過未知何解自動備份功能在上年突然不能用，他才改為定期手動更新。

姑勿論帖主的回覆熟真熟假，學懂如何備份機內的重要資料，都是防止手機丟失時「Total Lost」的必學知識，無論你是 iPhone 或是 Android 手機的用家都值得一學，除了 Google Photos 還有大量方案可以選擇👇👇👇