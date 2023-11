薩爾達傳說真人電影官宣!竟與Sony聯手製作、湯賀蘭選角有望成真?

薩爾達傳說真人電影|雖然不少動漫遊戲的改篇電影都被負評收場,但今年稍早上畫的《Super Mario Bros》改篇動畫電影在全球票房總共收獲了超過 13 億美元,明顯為任天堂進行電影創作打下了一支強心針,而下一部搬上大銀幕的作品,如無意外就是《薩爾達傳說》了。



《薩爾達傳說》真人電影官宣開拍

在今日(11月8日)稍早,任天堂官方就突然宣布《薩爾達傳說》的真人電影已經開始投入製作,令人十分意外的是今次將會與 Sony Pictures 合作進行出資及新片發行。

不過任天堂方面又表明任天堂的靈魂人物宮本茂將會如在《超級馬利奧》電影時一樣擔任主要監製,而任天堂亦會提供超過 50% 的製作資金,潛台詞就是叫一眾 Fans 放心 - 任天堂對於電影的品質有著非常大的「話事權」。

宮本茂及 Avi Arad 將會擔任《薩爾達傳說》監製

而根據官方目前提供的資料,《薩爾達傳說》真人電影的製作單位陣容亦相當有保證,首先在宮本以外的另一位監製為 Avi Arad,他曾參與相當多的動漫畫改篇電影,較近期的就包括有《攻殼機動隊》、《Uncharted》真人電影等等。

在導演人選方面,官方就已指定曾經執導《移動迷宮》系列的 Wes Ball,他近期還有一部《Kingdom of the Planet of the Apes》正在準備上畫,對於大製作而言 Wes 應該是駕輕就熟了。

演員人選尚未明確、「蜘蛛仔」有機演林克?

今次的宣布當中,任天堂方面並未有提供《薩爾達傳說》真人電影的確實上畫日期,只透露「還需要不少時間」,著 Fans 耐心等侯,當然最多人關心的演員選角仍然未明。

Tom Holland 在《Spider-Man》系列成名之後,近年成為了 Sony Pictures 的愛將,更找他演出《Uncharted》真人電影,今次自然是飾演林克的大熱人選(圖 Sony Picutures)

然而今次的製作陣容卻引發不少網民討論,事關早數月前曾謠傳《薩爾達傳說》真人電影將由 Netflix 製作,當時就有不少人將多次飾演 MCU 蜘蛛俠而成名的演員 Tom Holland 列作飾演主角林克的不二人選,網上更一時充斥大量以 Tom Holland 換上林克服飾的 AI 創作。

而有趣的是,Tom Holland 在《Spider-Man》系列成名之後,近年成為了 Sony Pictures 的愛將,更找他演出《Uncharted》真人電影,令人猜測今次任天堂找來 Sony Pictures 的用意,是否有包含起用 Tom Holland 飾演林克的打算。