3種新型電騙拆局多人中招、專攻苦主同情心信任、免過戶偷走存款｜一位投資系YouTuber「LittleBoatTan小船」拍片警告網民忽以為自己很聰明，不會上騙子的當。並解構現時最多人上當的3種騙徒手法，其中一種更是片主本身親身經歷、幾乎受騙的真實個案！



電騙個案1｜9歲小妹妹搏同情｜打兩個電話偷走你的存款

一般在街上被大男人要求借電話，你會擔心被搶一定不會答應，「LittleBoatTan小船」卻憶述起，一次跟朋友散步，遇上一個很慌張的小女生（事後回想都是沒眼淚的假哭），表示跟媽媽走散，想借電話聯絡家人。她幾乎就從褲袋拿出手機了，但朋友心水清，表示：「告訴我媽媽的號碼，我幫你打」女孩即時變得吞吞吐吐、諸多推搪，想要自己打，之後事主朋友就表示不如報警要警察叔叔幫忙找媽媽，女孩忽然轉身就走了。

LittleBoatTan小船 影片截圖

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抖音有片睇．大陸還宥美女借手機黨

小船回家後細思極恐，開始上網搜尋，發現抖音用戶「翼妹在廣西」有拍片解構，原來除了駁取長者同情的「小妹妹版」，還有利用哥哥仔護花心理的美少女版騙子，男生見對方是女仔，一般都肯借手機，之後騙徒會先用你手機打去同黨號碼，之後再「飛線」將你所有來電、SMS轉走，之後就有專人用你的個資網購、轉帳，錢錢就這樣飛走了！

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電騙個案2｜扮警察要求加微信視像

「LittleBoatTan小船」續說最新騙局，騙子黨有方法取得你的名字和電話號碼，先打電話來扮成警察，表示你正被通輯，但當中有疑點，你應該是被人嫁禍，特意打來是想為你洗脫，絕非騙子也不會要你過戶轉錢：「只需要加你LINE/微信/WhatsApp做一次視像，確認你正在家中就ok」假警察表示如不肯配合就會開file立案手尾長，事主往往嚇得乖乖服從。加了微信後，方法繼續做戲，叫你看事先製作假網頁，當中還有假的通輯令！嚇得你失心慌後，他繼續會要求你開視像，對面更「做戲做全套」穿著假警察制服，甚至有派出所背景。

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小心被人臉分析｜生物認證方便同時亦高風險

之後對方會要求你臉部左右轉，眨眨眼、張開口！這根本就是在做人臉析別啦好不好？如果你照著做，對方就取得你最重要的生物認證情報，可以在各種電子平台／銀行app轉錢了。「LittleBoatTan小船」教路，陌生人要求視像不要答應，忽然打來的視像電話都不要接，當發現疑似受騙時，第一時間是用手指蓋過手機上的自拍鏡頭，馬上斷線後報警！

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電騙個案3｜賭博APP利用人性弱點

最後一個case是利用人心最基本的貪念，不少人明知「賭博APP」10個有9個都是騙錢，但都會心存僥倖，搏自類「賭博APP」會先讓你賭贏幾次，之後才將你生劏，想賭幾局後「割禾青」收手走人。但一來騙子必定有方法阻你收錢離開，二來更嚴重是你太睇少人性的貪念，當你贏一次，就會想贏多幾次，輸了想賭更大回本：「我贏返個本金就會走」最終輸清光。

LittleBoatTan小船 影片截圖

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小賭怡情 大賭李嘉誠

生意淡薄不如賭博，原來很多屋村阿公阿婆太悶沒事好做，除了走推銀掟彩虹，不少人也會玩賭錢app，所以警方才常常在公園仔，夾硬塞都要塞傳單叫老人家不要想當。而事實上近年亞洲區被賭博app騙錢的case，增加了上億次。記者認為這問題不單在於不知名「賭博APP」，賭馬賭波過澳門入賭場，都不要自視過高，忽視人性的貪念，記著「輸錢皆因贏前起」

來源：「LittleBoatTan小船」YouTube 頻道