Steam Deck OLED 版發布｜Steam Deck 作為 Valve 自家設計的手持式遊戲主機，自去年底開賣以來備受玩家期待。其作為掌上電競遊戲機的硬體規格及開放的 SteamOS 系統，讓玩家能夠打破電腦桌面限制，將大量遊戲帶到任何地方遊玩。



而就在今日（11 月 10 日）稍早，Valve 就正式公布了 Steam Deck 的加強版本 － 並非 Steam Deck 2，而是 Steam Deck 的 OLED 版本。

Steam Deck OLED 版本不止屏幕更新！8 大升級逐個數

OLED 版並不是效能升級版本，Valve 表示在未來幾年不會推出效能更強的新機種。OLED 版主要針對原有 Steam Deck 做全方位的優化升級，提供 Valve 最初就想推出的終極 Steam Deck 體驗。

OLED 版 Steam Deck 的外型與 LCD 版本基本一樣，最能一眼分出的差異在於開關鍵改成了紅色（圖 Valve）

Steam Deck OLED 版採用全新 7.4“、更新率 90Hz 的 OLED 螢幕，具備高達 1000 nits 亮度，並且原生支援 HDR 顯示； Steam Deck OLED 版本的 APU 處理晶片升級至 6nm 製程的「Sephiroth」，雖然處理速度上不變，但較小的製程在能耗上會稍為改善，同時電池容量亦由 40Wh 加大至 50Wh，續航力可望提升近 50%。

而除了屏幕、晶片、電池等升級之外，散熱系統、揚聲器、手柄搖桿、觸控板等也有不同程度的優化，簡列兩大版本的差異如下👇👇👇

－ 全新 7.4 吋 OLED 螢幕，90Hz 更新頻率、1000 峰值輝度 HDR

－ 電池容量從 40Wh 升級到 50Wh，續航力可提升近 50%

－ APU 採用新的 6nm 工藝、提升效能與更節能

－ 散熱系統和風扇進一步加大與優化

－ 揚聲器音質提升，低音表現更佳

－ 搖桿增加 1mm 高度，表面塗層更滑順

－ 觸控板精度和邊緣偵測提升 － 新增 Wi-Fi 6E 功能，下載速度可提升 2-3 倍

Steam Deck OLED 新版香港同步買到、大容量舊版即時減價過千！

Steam Deck OLED 新版在 11 月 17 日正式公開發售，而香港的玩家亦可以透過上年已經開放的官方網站在同日進行訂購。而因應新版本的推出，Steam Deck 香港行貨版本的價格陣容都有所變動。

首先原本作為中階的 256GB LCD 版本將會降格成為新版陣容中的入門款，即日起已經降價至＄3,288，其除了屏幕之外，APU 亦為舊版本。

而如果想體驗新版本硬件，則需要入手中階、高階兩個型號的 Steam Deck，其中中階版本容量升級至 512GB 定價有少量上調，售＄4,588，最高階的版本就升級至 1TB，但定價維持＄5,488，性價比更高。