iPhone將可用第三方平台下載App？預料明年開放：僅限這地方

根據蘋果向SEC提交的10-K文件顯示，蘋果預計在2024年3月前對App Store進行重大更改，允許第三方應用商店在歐洲市場使用。這一改變是由於《數字市場法案》成為法律後，歐盟要求蘋果向競爭對手開放其App Store。



儘管蘋果曾強烈反對，但最終還是選擇了妥協。蘋果在文件中指出，未來的變化可能會影響其向開發者收取訪問平台費用以及如何管理App Store之外的應用分發方式。此外，如果蘋果從App Store中獲得的佣金減少，公司業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。

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值得注意的是，雖然iOS系統相對Android更加封閉，但是這一情況將在2024年發生改變。隨著第三方應用商店在歐洲市場的開放，蘋果也逐漸意識到開放的重要性，並開始著手改變其生態系統以適應這一變化。

然而，在引入第三方應用商店的同時，這也帶來了一定的安全風險和管理難題。因此，蘋果需要制定一系列有效的措施來保障用戶數據安全和應用程序質量，同時也需要考慮如何保護自己的利益和市場份額。

總之，蘋果在未來一段時間內將面臨一系列重要的商業決策和調整。這些改變不僅涉及到技術層面的問題，更關係到蘋果的商業模式和發展策略。我們期待著看到蘋果在未來的表現，並持續關注其未來發展之路。

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