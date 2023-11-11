兩類小家電買完最後悔、竟包括殺床蝨神器？｜家中或多或少都有一些家電，是未購買前覺得非常實用，可是入手後卻發現實用性不大，閒置在一旁。「設計家Searchome」就在網上調查「買過最無用的小家電是什麼？」發現網民購買兩類家電後最為後悔。



1）煮食家電

為了方便煮食，市面上推出各款的煮食家電，包括豆漿機、章魚小丸子機、鬆餅機、麵包機、雪糕機、爆谷機等，但網民表示買回家後都只是用幾次就知道塞到哪處。這類煮食家電不實用的原因，其實是因為功能太單一，每次使用只能針對特定的菜色。

同時，大多數人購買這類煮食家電，都是因為一時興起，想在家中烹調某類食物已購買，並未充分考慮生活中的使用頻率。當「玩」過數次後，就會把該家玩放在廚房的某個角落，久而久之只會越來越少使用。

2）清潔家電

清潔家電應是家電中的熱門產品，會被網民認為是不實用的原因，是一些功能不齊全的小型清潔家電，如除塵蟎機、桌上吸塵機、車用手提吸塵機、摺疊洗衣機、蒸氣拖把等。這些產品看上去好像非常實用，但網民認為由於它們主打輕巧、可攜帶，反而令清潔功能和效果大打折扣。

可是，以上的調查結果可能有所扭轉。近日韓國床蝨問題波及香港，想在家中自行防治床蝨，正正可以利用這些清潔家電。只要先在小型吸塵機的集塵袋中加入一些殺蟲劑，再吸捕床架、衣櫃、衣物的床蝨。當床蝨吸入集塵袋後，就會因殺蟲劑已中毒死亡。由於床蝨會藏在細縫中，小型吸塵機的尺寸正好對付牠們。

另外，由於床蝨不耐高溫，亦可以使用蒸氣拖把、高壓蒸氣機，以約 80°C 的溫度消滅表面及藏在床墊、梳化墊、家具細縫的床蝨。

當然，如果不想花錢買一些家電回來後，只淪為「裝飾品」浪費家中空間，購買前應先考慮好使用需要，盡量避免購買一些功能單一的產品。