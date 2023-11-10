日本動漫老豆收入榜｜小新老豆廣志年薪600萬、有人食軟飯零收入｜日本人喜歡認真做傻事，甚麼東西都可以搞投票、搞排名榜。最近日本的電視台就以多部知名「國民級」動畫的劇情，去推斷劇中的一家之主一年收入搵幾多，原來小新爸爸野原廣志當課長，年收入有600萬日圓，而一位神級漫畫的男主角，則多年來都沒有工作收入，全靠食軟飯及靠親友接濟，又死好命大仔聚了個有錢女，一世好命！



《櫻桃小丸子》櫻廣志｜年收400萬日圓

《櫻桃小丸子》一家居於有後花園獨立屋，爸爸櫻廣志（40歲）為雜貨店老闆，年收入約400萬元（約20萬港元），太太為家庭主婦，兩個女兒仍然就學中，開支應該頗多，不過對上還有爺爺和麻麻，應該有不少退休金，且居於靜岡市物價低，以故事生生的80年代物價，生活平淡但不至於貧窮。

《櫻桃小丸子》櫻廣志｜年收400萬日圓

《蠟筆小新》野原廣志｜年收600萬日圓

《小新》一家4人1狗居於埼玉縣的獨立屋（仍在還貸款），兩位小孩一個為幼稚園生，細女未入學，老豆野原廣志為雙葉商事營業二課系長，年薪600萬日圓（約30萬港元），不過廣志較年輕僅35歲，相信子女長大後其收入亦會增長。

《蠟筆小新》野原廣志｜年收600萬日圓