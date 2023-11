雙11優惠|PS5主機減$930|Sica、George現身PlayStation體驗活動|香港PlayStation由即日起至11月19日於銅鑼灣皇室堡舉行「PlayStation沉浸式體驗展」,更請來兩位人氣藝人何洛瑤Sica及P1X3L成員歐鎮灝George齊齊撐場。



PlayStation心動映像館360度打卡位 Sica、George齊撐場

早前PS5在雙十一前已率先公開了主機減價達$980港元的優惠情報,配合今次減價吸引更多人玩PS5,SIE在皇室堡舉行了「PlayStation沉浸式體驗展」活動,又請來《全民造星》何洛瑤Sica及P1X3L成員歐鎮灝George嘉賓撐場;是次活動主要打卡位便是下圖這個「心動映像館」,為一個360度映像空間,展示《God of War Ragnarok》、《霍格華茲的傳承》和《The Last of Us Part II》三款遊戲的環境影片,配上立體音效讓人有彷似置身遊戲世界的感覺。

攝影:陳葦慈

玩家在玩完心動映像館再完成打卡分享活動後,更可以獲得God of War Ragnarok利維坦之斧匙扣等精品。而除了映像體驗館外活動現場亦設有《Street Fighter 6》、《Marvel's Spider-Man 2》、《GT 7》等數款遊戲試玩,GT 7更是可以用賽車櫈+VR的豪華配置,可以試試真正VR賽車感受。

按圖放大活動現場照片:



+ 12

PlayStaion雙11優惠 原型PS5勁減930蚊 3500有找

不過留意,此活動不設pop up store也沒有主機賣,PlayStation 5 的雙11促銷優惠已同步在各大game鋪展開,最大亮點是原型PS5勁減930蚊、折實售3450港元,而且不需要「食骨」可只出機不用綑綁任何周邊或遊戲;在全線PlayStation Authorized Dealer、Sony Store和特許經銷商(即藍店)均有售。而除了純主機外連同各遊戲的同綑版PS5亦有相同減幅,可挑選自己感興趣的款式。

PlayStaion雙11優惠

雖然大家都知道這是PS5 Slim即將推出、官方清舊貨的促銷;不過反正slim版和原版硬件性能相同,如果對機身大小並不是太在意的話,3500有找的PS5是相當吸引。另外PS5官方耳機Pulse 3D及多款PS5實體遊戲都有減價,準備出機的話可以考慮一併購入;其中遊戲的折扣率相當高,比較吸引的有PS5仁王合集由568減至158元、戰神諸神黃昏由568元減至308元、GT 7由568港元減至238港元。

「PlayStation沉浸式體驗展」詳情:

日期:2023年11月10日至19日

時間:每日中午12時至晚上9日(首日下午6時開始)

地點:銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭