雙11優惠｜PS5主機減$930｜Sica、George現身PlayStation體驗活動｜香港PlayStation由即日起至11月19日於銅鑼灣皇室堡舉行「PlayStation沉浸式體驗展」，更請來兩位人氣藝人何洛瑤Sica及P1X3L成員歐鎮灝George齊齊撐場。



PlayStation心動映像館360度打卡位 Sica、George齊撐場

早前PS5在雙十一前已率先公開了主機減價達$980港元的優惠情報，配合今次減價吸引更多人玩PS5，SIE在皇室堡舉行了「PlayStation沉浸式體驗展」活動，又請來《全民造星》何洛瑤Sica及P1X3L成員歐鎮灝George嘉賓撐場；是次活動主要打卡位便是下圖這個「心動映像館」，為一個360度映像空間，展示《God of War Ragnarok》、《霍格華茲的傳承》和《The Last of Us Part II》三款遊戲的環境影片，配上立體音效讓人有彷似置身遊戲世界的感覺。

攝影：陳葦慈

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玩家在玩完心動映像館再完成打卡分享活動後，更可以獲得God of War Ragnarok利維坦之斧匙扣等精品。而除了映像體驗館外活動現場亦設有《Street Fighter 6》、《Marvel's Spider-Man 2》、《GT 7》等數款遊戲試玩，GT 7更是可以用賽車櫈+VR的豪華配置，可以試試真正VR賽車感受。

按圖放大活動現場照片：



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PlayStaion雙11優惠 原型PS5勁減930蚊 3500有找

不過留意，此活動不設pop up store也沒有主機賣，PlayStation 5 的雙11促銷優惠已同步在各大game鋪展開，最大亮點是原型PS5勁減930蚊、折實售3450港元，而且不需要「食骨」可只出機不用綑綁任何周邊或遊戲；在全線PlayStation Authorized Dealer、Sony Store和特許經銷商（即藍店）均有售。而除了純主機外連同各遊戲的同綑版PS5亦有相同減幅，可挑選自己感興趣的款式。

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雖然大家都知道這是PS5 Slim即將推出、官方清舊貨的促銷；不過反正slim版和原版硬件性能相同，如果對機身大小並不是太在意的話，3500有找的PS5是相當吸引。另外PS5官方耳機Pulse 3D及多款PS5實體遊戲都有減價，準備出機的話可以考慮一併購入；其中遊戲的折扣率相當高，比較吸引的有PS5仁王合集由568減至158元、戰神諸神黃昏由568元減至308元、GT 7由568港元減至238港元。

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「PlayStation沉浸式體驗展」詳情：

日期：2023年11月10日至19日

時間：每日中午12時至晚上9日（首日下午6時開始）

地點：銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭

