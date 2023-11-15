Apple官網買到iPhone山寨機｜新產品買回家最期待就是開箱的一刻，但一打開發現買到山寨貨，那種氣憤的心情真的難以言喻。近日，有英國網民在 Reddit 分享，自己收到一部山寨 iPhone 15 Pro Max，而最奇怪的是，該手機竟是在 英國 Apple 官網訂購，到底為什麼會收到假貨呢？



英國網民（theEdmard）在 Reddit 發文分享，早前在 Apple 官網訂購一部 iPhone 15 Pro Max，而且能在 Apple Store App 和 DPD（歐洲速遞公司）中追蹤到該 iPhone 的發貨資料，確定是從 Apple 官方渠道購入的 iPhone。

可是，上星期六收到包裹並打開後，發現收到的 iPhone 感覺很奇怪，再從多個線索中發現竟收到山寨 iPhone 15 Pro Max。

從 theEdmard 分享的照片中可見，iPhone 的包裝如同正貨，不過打開後看到有被撕開的痕跡，有機會是 iPhone 被調包時留下的證據。再拿起山寨 iPhone 時，theEdmard 第一時間留意到手機竟已貼上螢幕保護貼，令他曾以為自己收到退貨產品，但想不到情況更惡劣。

theEdmard 開機後跳過設定直接入到使用介面，觀察黑色區域發現螢幕明顯不是 OLED，而且在「動態島」上仍有一個「M字額」，已能確定這是一部山寨機。再深入研究該手機的系統，theEdmard發現其是帶有假 iOS UI 的 Android 機，內置 Facebook、YouTube、TikTok 這是不應在全新 iPhone 上出現的 App。

theEdmard 認為這不只是手機被調包，更擔心如在山寨機中輸入各種帳號、密碼，以及 ApplePay 和 AppleID 資料的話，更有可能會被不法之徒取得個人資料。theEdmard 已把情況通知 Apple，但目前未有在 Reddit 更新 Apple 相關回覆。

有網民回覆指，有機會是在運輸過程中被偷龍轉鳳，不過 theEdmard 向 DPD 查詢時，DPD 向他保證產品的包裝原封不動，否認是在運輸過程中被人調包。可是，網民更難想像 Apple 官方會寄出一部山寨 iPhone，因此令事件更撲朔迷離。

資料來源：Reddit