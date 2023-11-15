消委會23款電腦螢幕評測｜電腦螢幕尺寸、品牌、解像度等等，令看似一樣的螢幕在價格上存在很多差異，當然細看各款螢幕規格也是不盡相同，才會導致價格出現落差。對部分不太了解螢幕規格的用家來說，一提到挑選螢幕就非常頭痛。消委會最新的測試中，揀選了 23 款分別 24" 和 27" 的螢幕，發現慳電程度、啟動反應及功能差異甚大。



消委會在市面上，找來 23 款價格由 $899～$4,998 不等的螢幕，全部均為 LED 背光液晶螢幕，尺寸約為 24"／27"。當中包括熱門品牌 Asus、Dell、Samsung、AOC、小米等。消委會針對畫面質素、慳電程度、使用方便程度及功能多元性作評測，發現畫面質素的表現接近，反而其他項目有更大差異。

畫面質素比較

買螢幕最重視的應該就是其畫面質素，在 $899～$4,998 價格差異間，竟然各款螢幕的畫面質素整體也能拿到3.5～4.5分，落差並不是太大。從消委會的測試項目中觀察，主要的差異在畫面的流暢度，有 12 款只有兩分評分。而電競型號 Asus VG249Qm1A 和 LG UltraGear 27GP850-B 都在流暢度中取得 5 分滿分，可見電競螢幕在畫面質素上的確較優勝。

消委會11款 24" 螢幕評測

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慳電程度比較

消委會測試在 250nits 光度下，假設螢幕每日平均使用3小時，待機8小時及關機13小時，發現 Dell P2422H 的耗電量較少；LG UltraGear 27GP850-B 和 BenQ PD2705U 最耗電。以每度電 $2 計算，全年使用螢幕的電費約 $25～$73 不等，當然如每日使用螢幕的時間越長，電費也會相對增加。

消委會12款 27" 螢幕評測

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選購貼士

入手螢幕前，需要先了解自己的使用需要，先選擇適合的螢幕尺寸、解像度，如有繪圖需要建議考慮解像度較高的螢幕，主要用來打機就可以選擇刷新率較快的螢幕。根據消委會的測試，HP E24m G4 和 Acer CB242Y 在 24" 螢幕中，同樣有 4 分總評，而且價格較低，CP 值較高；LG UltraGear 27GP850-B 和 Dell P2723QE 則在 27" 螢幕中有 4 分總評，同時畫面質素有較出色的表現。

資料來源：消委會