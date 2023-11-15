消委會打印機評測 2023｜雖然智能設備盛行，然而仍然有不少人想要購置一部多功能的打印機，方便打印之餘，亦可以用來掃瞄文件或相片，然而市面上可以買到的打印機，除了採用不同的打印技術，因應同一品牌的不同型號又要使用不同耗材，難免令人花多眼亂。



香港消委會在最新一期的《選擇》月刊中就測試了多達 34 款不同品牌的多功能打印機，不但讓用戶可以有更清晰的選購指標，同時又提供了幾個使用貼士供各用戶參考。

消委會測試 34 款多功能打印機

是次消委會測試的34款多功能打印機，售價由 $538 至 $6,550，全部皆為「多功能」款式，都設有掃瞄器，可作打印檔案、掃瞄及影印之用，亦具備 Wi-Fi 無線網絡的接駁功能。測試樣本打印 3 大類，分別為分為噴墨、彩色鐳射及黑白鐳射三種主流打印方式，各形號的報告評價簡列如下。

另外針對不同種類的打印機，消委會亦有精選出當中性能較佳、性價比較高的型號

噴墨打印機

+ 20

噴墨打印機型號頭 19 名總評皆獲得 4 分，消委會方面稱均可考慮，不過如果以價格先決，Canon Pixma G3770（售價 $1,488）及 HP Smart Tank 580（售價 $1,588）為售價較低，而且是可以加墨的打印機型號。

如果較低用的用戶，則可考慮採用單一彩色墨盒的 Canon Pixma TS5370a（售價 $988）及 Pixma TR 4670（售價 $888），機價更低。

彩色鐳射打印機

+ 2

彩色鐳射打印機型號當中有 4 部都得到 4 分同分，不過消委會稱 HP MFP M479fdw（售價 $6,550）及 MFP M183fw（售價 $3,988）的性能表現較佳。

黑白鐳射打印機

在黑白鐳射打印機方面，4 個型號的總評得分皆為 4 分，消委會就未有指出哪個型號最佳，但如果以性價比方向出發，機價最低、耗材以及打印成本相對便宜的 Brother MFC-L2750DW 似乎更為抵玩。

每頁打印成本可以相差達 83 倍

雖然在消委會的報告當中，各部打印機的性能相近，但如果是精打細算的用家，相信會留意到不同型號的打印成本有相當大的差異，相信亦會大大影響各位的選購決定。

消委會在今次的報告中，就測試以一般用戶常印的信件、彩色圖表及照片，計算出每套墨/碳粉盒或墨水樽可供連續打印的頁數數量，再根據生產商本地網頁標示的網上原裝墨/碳粉盒或墨水樽售價，計算出打印 1 頁所需的墨料價錢。結果打印1頁黑色文字信件約由 $0.01 至 $0.84 ，彩色圖表約由 $0.06 至$ 4.72，8R彩色照片約由 $0.24 至 $14.92，差異可達 83 倍。

消委會報告中，打印信件、彩色圖表及照片顯著較低開支的是加墨式樣本，HP Smart Tank 790 及 Smart Tank 580 的成本較低；而成本較高的樣本亦同樣出自 HP 之手，分別為 Envy 6020e、Envy 6420e 及 DeskJet 2722e，其在噴墨打印機的排名中亦靠後。

消委會 5 大打印機選購／使用貼士

今次消委會報告中雖然已經涵蓋了多達 34 個打印機型號，然而打印機不停推陳出新，市面上可以買到的型號遠遠未及這個數字，在選購、使用時可以留意以下 5 大貼士👇👇👇