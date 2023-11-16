iPhone 15 推出不久，已經有 iPhone 16 的傳聞推出。iPhone 15 發布時，被不少果迷批沒有大突破，但現在看 iPhone 16 傳聞，可能大改動又會收到兩極評價。知名 Apple 爆料人「Majin Bu」在 X 分享，Apple 有機會放棄動態島，改用挖孔螢幕設計。



Majin Bu 在 X 分享最新傳聞指，Apple 內部正測試挖孔螢幕設計的 iPhone 16 Pro，即把前置鏡頭放在挖孔的螢幕中。如果消息正確的話，只用了兩代的動態島設計將會被放棄。Majin Bu 強調，目前這仍是未確定的版本，要等到 2024 年 3 月才有最終消息，他推測可能在 iPhone 17 前也不會採用這設計。

網民同樣認為 Apple 不會這樣快放棄動態島設計，而且挖孔螢幕早在 Android 手機中已採用多時，小米、Samsung、Asus、Google 手機都有挖孔螢幕設計手機，iPhone 如真的改用挖孔螢幕，有網民批評如廉價 Android 手機一樣。

鏡頭、螢幕升級

除此之外，亦有傳聞指出 iPhone 16 將會大幅升級鏡頭，由三鏡頭改成4鏡頭設計，甚至傳已經打樣製作工程機，將會大幅提升 iPhone 拍攝功能，如 3D 影像拍攝能力，增加與 Vision Pro 之間的互動。同時，傳 Apple 將首次幫全系列 iPhone 配備高刷新率螢幕，標準版或支援 90Hz 刷新率，以分隔開 Pro 機和標準版。

資料來源：X@MajinBuOfficial