2023 旗艦機 5G 網速｜目前大廠旗艦皆已悉數上市，臨近年尾更有不同優惠吸引用戶購買新機，但想決定買哪一部又不知從何入手？不如就先從網速方面考慮吧。



著名網速測試軟件 Speedtest.net 的開發方 Ookla 不定期都會推出不同的網速測試報告，而日前他們就公開了 2023 年尾 Apple iPhone 以及 Samsung Galaxy 系列旗艦機在世界多個地區的 5G 網速表現。

Ookla 公布兩大旗艦系列 5G 測速報告

是次 Ookla 的 5G 測速數據，主要出自澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、印度、菲律賓、南韓、西班牙、阿聯酋、英國、美國、越南等 13 個國家，比較的對象為 2022 及 2023 後半年才推出市場的 iPhone 15 及 iPhone 14 系列，還有 Samsung 旗艦摺機 Galaxy Z Fold4、Fold5 以及 Z Flip4、Flip5。

5G 連線已是旗艦手機標配，亦是不少人的選機標準之一（網上圖片）

在對比 Apple、Samsung 兩大廠商出品的同時，Ookla 是次的報告亦揭示了新一代的手機於 5G 網速上，對比上代都有明顯的進步。

例如在美國市場，iPhone 15 Pro Max 就展示出比去年 14 Pro Max 快達 27％ 的網速，在基本型號方面這個進步就更為明顯，15 Plus 的下載速度進步達 54％；同樣的升幅在 Samsung 出品上亦有見到，Z Fold5 對比去年型號的網速表現提升 10％，而 Z Flip5 則提升了 15％。

Apple 又贏？Samsung 5G 表現僅於一地區獲勝

雖然 Samsung 摺機的 5G 網速對比去年已有明顯進步，但當與 iPhone 放到一起進行直接對比時，它們就在多個市場敗下陣來。

Samsung Galaxy Z Fold5 僅在菲律賓獲得榜首（圖 Ookla）

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根據 Ookla 的測速資料，iPhone 15 Pro Max 的 5G 下載速度於 7 個市場都獲得了榜首，如果連帶其他 iPhone 型號在內，iPhone 更是在 12 個地區都稱霸，Samsung 只能在菲律賓市場以 1Mbps 的輕微優勢擊敗 iPhone 15 Pro 奪得當地的榜首。

雖然 5G 網速除了機型之外，可以因為當地的網絡鋪設、測試地點等因素而有所變化，且今次的測試當中並未有提供香港市場的數據，但報告既然涵蓋多個國家，對於將要買機的用戶而言還是有一定的參考價值的。