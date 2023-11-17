氣溫急降低見13度、開暖爐定暖氣機較好？｜根據天文台預測，受東北季候風影響，香港近日溫度下降，日夜溫差頗大，今日（11月17日 ）是入秋以來最低氣溫，流浮山低見 13.1 度，又是暖氣出動的時候。不過到底開暖爐好，還是冷暖氣機好呢？專家就用 3 個角度解釋一電器慳電又夠暖。



暖爐 vs 冷暖氣機

YouTube頻道「空調小教室」專家分享，雖然暖爐和冷暖氣機都是送熱風，但之間的耗電量差異很大。由於暖爐是直接製熱，電能轉換的效率較差，而冷暖氣機是使用熱泵裝置，透過壓縮機為空間供暖，而且大多有變頻效果，因此冷暖氣機的電能轉換更有效率，同一功率和使用時間下，耗電量也會比暖爐低。

慳電又慳位

香港住宅的空間不用多說，盡量能少雜物就盡量少。暖爐需要佔用的空間不少，而且在夏天需找地方儲藏，比起一機兩用的冷暖氣機，浪漫更多家居空間。因此，比起買暖爐，倒不如花多一點直接買二合一的冷暖氣機。

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安全性高

另一個使用暖爐比較要注意的地方，就是經常會看到新聞，由於暖爐太接近易燃物，如棉被，而發生起火事故。相反，冷暖氣機的安全性就較高，亦無需擔心家中嬰幼兒、長者、寵物會不小心接觸到暖爐受傷。

資料來源：YouTube@空調小教室