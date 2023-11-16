2023 家電推介｜氣炸鍋、蒸焗爐、麵包機，現在要煮好一道菜已有很多家電能輔助，節省不少時間。台灣有網民在 PTT 發文問：「 廚房家電哪一個最需要購入」，沒想到網民大推洗碗碟機，而不是各款烹飪家電。



網民在 PTT 分享，由於自己很喜歡煮飯，而且一星期約有 5 日會入廚，因此在在 PTT 問除了電飯煲、雪櫃、焗爐、微波爐等必備的家電外，還有什麼廚房電器是最值得購買。此貼文吸引了大量網民回應，大推洗碗碟機。

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推薦購買洗碗碟機的網民認為，如一星期煮飯 5 日，非常值得買洗碗碟機，因為清潔效果比手洗更好，有網民甚至指出：「每次洗出來一樣拋光乾淨到跟新的餐具一樣」。另外，洗碗碟機的存在，也能減少夫妻、家人間的磨擦，網民指現在飯後收拾碗碟的心情都非常好。

亦有網民反對，認為洗碗碟機的價格高昂，而且本身洗碗的時間也不長，根本無需使用洗碗機機。可以，很快有被網民反駁，指出當自己獨自在廚房洗碗時，家人在客廳相處就明白洗碗碟機的好處。而且長期雙手接觸水、洗潔精，之後要再買保養品保養，倒不如直接買洗碗碟機治本。

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至於煮食家電，有網民認為水波爐可以一次過取代焗爐、氣炸鍋、蒸煲鍋、微波爐，水波爐可以把水蒸氣的溫度提升至 300～400 度，透過超高溫的水蒸氣帶來油炸食物的效果和口感。同時，水波爐透過過熱水蒸氣將大量的熱能轉移到食物內部，加熱效果比微波爐破壞食物的細胞壁，更能保持營養和食物的口感。因此推薦廚房必備一部洗碗碟機和水波爐。

資料來源：PTT