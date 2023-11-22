即熱水機vs電熱水壺｜耗電比雪櫃多？專家教慳電要用呢件家電

即熱水機vs電熱水壺｜近年大熱即熱水機，很多家庭都因其能隨時有熱水使用而入手，不過對比起傳統的恆溫電熱水壺，那一種比較慳電呢？近日，台電分享想隨時有熱水，又最慳電的方法，而且購入開支比即熱水機便宜。



恆溫電熱水壺

很多人會小看電熱水壺的耗電量，由於電熱水壺要先把凍水加熱後，當熱水的溫度下降到某水平，就會自動再加熱，以保持24小時都有熱水供應。換言之，就算不使用，電熱水壺在24小時間都會不停耗電加熱，浪費電量情況嚴重。10公升的電熱水壺1天約用2度電，1年就用掉730度電力。

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即熱水機

即熱水機的耗電情況就比較理想，消委會曾測試 24 小時內，每2小時操作一次，每次出水0.5升，各樣本的耗電量由184～233wh不等。而且，待機耗電量更出色，由6.5～17.1wh不等，即使用58日或以上才用1度電，部分款式更在待機時不會耗電。

雖然即熱水機的耗電量理想，但大多數品牌的即熱水機價格都比較高昂，而且佔據廚房一定空間，並不適合所有家庭使用。

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台電分享，比較慳電又慳錢的方法。可以先用快煮壺把水加熱，再把熱水放入保溫水壺內，就能慳電之餘，又隨時能飲到熱水。台電提醒，快煮壺是高功率電器，應使用獨立插座，亦要避免底座和壺底潮濕。