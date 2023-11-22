iPhone 16 Pro鏡頭規格將有機會再升級？備120mm四重反射稜鏡長焦
撰文：Mobile Magazine
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作為現時 iPhone 15 Pro Max 主要賣點之一的 120mm 四重反射稜鏡長焦，使其成為歷代 iPhone 中遠攝表現最為出眾機型。知名分析師郭明錤月前曾發表分析指，蘋果或在明年推出 iPhone 16 Pro 加入該功能，近日其再次發表報告重申此一說法。
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據知名分析師郭明錤透過 X 帳號發表報告，指現時因四重反射稜鏡長焦模組生產商大立光，已將生產良率由最初 40% 大幅提升至 70% 或以上，將成本顯著降低並為前者帶來利率同時，報告中亦再提到蘋果或因此預期，讓來年發表的 iPhone 16 Pro 同樣配備這組 120mm 焦距長鏡，進一步擴展 Pro 系列手機的攝影表現。
有趣的是郭氏在報告中指出，大立光作為潛望式長焦鏡頭供應商，2024 年主要客戶除有意擴展高端機型 iPhone 16 Pro 系列攝影表現的蘋果外，另一品牌就為今年第 3 季藉自家麒麟 5G 晶片強勢回歸的華為。文中提到華為受惠於自家晶片組產能恢復，故預計明年首季度發表、並預計採用潛望長焦鏡頭的 P70、P70 Pro 及 P70 Art 攝影手機系列，相關鏡頭訂單與今年相比或具達 100% 巨額提升。
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