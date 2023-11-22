Steam秋季特賣20款必玩抵買推薦 任天堂eShop美/歐服Black Friday
Steam秋季特賣20款必玩抵買推薦 任天堂eShop美/歐服Black Friday｜美國購物節日「Black Friday」在即，各廠商都已展開相關特賣活動促銷；全球最大型PC數位遊戲平台「Steam」亦已展開每年一度的「秋季特賣」，以下整理20款抵買必玩之選。另外任天堂的eShop 美服/歐服Black Friday活動亦已同步開始。
Steam秋季特賣開跑 一星期內任掃打折遊戲
Steam秋季特賣已在香港時間11月22日展開，作為Steam每年度數個主要特賣活動之一今次特賣陣容當然有睇頭，多款近一兩年推出的大作遊戲都打折出售。
各個發行商如Bandai Namco、Square Enix等的特賣活動也隨同Steam秋季特賣同步展開，如果比較在意某特定發行商的作品，也可以多加留意。另外要注意Steam秋季特賣舉辦時間較短，只有到11月28日為止即大約一星期的時間；有心水遊戲的話就要把握機會出手了。
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按圖放大Steam秋季特賣20款抵買必玩推薦：
Steam秋季特賣20款抵買必玩推薦：
《電馭叛客 2077：自由幻局》組合包
HK$ 366.62（-39% 原價HK$ 598.00
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
HK$ 230.40（-70% 原價HK$ 768.00
霍格華茲的傳承：數位豪華版
HK$ 292.80（-40% 原價HK$ 488.00
Street Fighter 6
HK$ 302.28（-34% 原價HK$ 458.00
Remnant II - Standard Edition
HK$ 245.00（-30% 原價HK$ 350.00
Persona 5 Royal
HK$ 262.80（-40% 原價HK$ 438.00
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
HK$ 284.00（-50% 原價HK$ 568.00
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION
HK$ 239.40（-40% 原價HK$ 399.00
Tactics Ogre: Reborn Digital Premium Edition
HK$ 239.00（-50% 原價HK$ 478.00
Sleeping Dogs: Definitive Edition
HK$ 23.55（-85% 原價HK$ 157.00
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Valkyrie Elysium
HK$ 191.60（-60% 原價HK$ 479.00
SCARLET NEXUS Deluxe Edition
HK$ 86.22（-82% 原價HK$ 479.00
DARK SOULS: REMASTERED
HK$ 129.50（-50% 原價HK$ 259.00
超級機器人大戰30 數位豪華版
HK$ 255.60（-60% 原價HK$ 639.00
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick 數位豪華版
HK$ 119.80（-80% 原價HK$ 599.00
破曉傳奇
HK$ 149.50（-50% 原價HK$ 299.00
Horizon Zero Dawn
HK$ 99.50（-75% 原價HK$ 398.00
Resident Evil 4
HK$ 289.08（-34% 原價HK$ 438.00
Sifu
HK$ 87.99（-50% 原價HK$ 175.99
STAR WARS 絕地：倖存者
HK$ 281.40（-40% 原價HK$ 469.00
God of War
HK$ 238.80（-40% 原價HK$ 398.00
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任天堂eShop美/歐服Black Friday同步展開
除了Steam之外，任天堂的美服及歐服eShop亦已展開Black Friday特賣活動（港服目前未有）；但是就記者所見折扣率都不算特別高，不過打折大都是平常較少有折扣的任天堂第一方遊戲，例如美服就有Super Mario Odyssey 67折、Fire Emblem Engage 7折等等；如果有感興趣的作品也是可以出手。
至於任天堂eShop轉區的方法十分簡單，有需要的話可看下文教學：
👉Switch eShop轉北美區購買教學 享夏日大減價50多款遊戲優惠！
PlayStation Store Black Friday特賣
還有就是PlayStation Store的Black Friday特賣已經在稍早時份展開，優惠期到11月27日為止，抵玩必買之選可見以下文章：
👉Black Friday必買推薦｜PS Store、Sega、Capcom 20款遊戲低至2折