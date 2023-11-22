Steam秋季特賣20款必玩抵買推薦 任天堂eShop美/歐服Black Friday｜美國購物節日「Black Friday」在即，各廠商都已展開相關特賣活動促銷；全球最大型PC數位遊戲平台「Steam」亦已展開每年一度的「秋季特賣」，以下整理20款抵買必玩之選。另外任天堂的eShop 美服/歐服Black Friday活動亦已同步開始。



Steam秋季特賣開跑 一星期內任掃打折遊戲

Steam秋季特賣已在香港時間11月22日展開，作為Steam每年度數個主要特賣活動之一今次特賣陣容當然有睇頭，多款近一兩年推出的大作遊戲都打折出售。

各個發行商如Bandai Namco、Square Enix等的特賣活動也隨同Steam秋季特賣同步展開，如果比較在意某特定發行商的作品，也可以多加留意。另外要注意Steam秋季特賣舉辦時間較短，只有到11月28日為止即大約一星期的時間；有心水遊戲的話就要把握機會出手了。

Steam秋季特賣

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按圖放大Steam秋季特賣20款抵買必玩推薦：



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Steam秋季特賣20款抵買必玩推薦：



《電馭叛客 2077：自由幻局》組合包

HK$ 366.62（-39% 原價HK$ 598.00



Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

HK$ 230.40（-70% 原價HK$ 768.00



霍格華茲的傳承：數位豪華版

HK$ 292.80（-40% 原價HK$ 488.00



Street Fighter 6

HK$ 302.28（-34% 原價HK$ 458.00



Remnant II - Standard Edition

HK$ 245.00（-30% 原價HK$ 350.00



Persona 5 Royal

HK$ 262.80（-40% 原價HK$ 438.00



FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

HK$ 284.00（-50% 原價HK$ 568.00



CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION

HK$ 239.40（-40% 原價HK$ 399.00



Tactics Ogre: Reborn Digital Premium Edition

HK$ 239.00（-50% 原價HK$ 478.00



Sleeping Dogs: Definitive Edition

HK$ 23.55（-85% 原價HK$ 157.00



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Valkyrie Elysium

HK$ 191.60（-60% 原價HK$ 479.00



SCARLET NEXUS Deluxe Edition

HK$ 86.22（-82% 原價HK$ 479.00



DARK SOULS: REMASTERED

HK$ 129.50（-50% 原價HK$ 259.00



超級機器人大戰30 數位豪華版

HK$ 255.60（-60% 原價HK$ 639.00



ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick 數位豪華版

HK$ 119.80（-80% 原價HK$ 599.00



破曉傳奇

HK$ 149.50（-50% 原價HK$ 299.00



Horizon Zero Dawn

HK$ 99.50（-75% 原價HK$ 398.00



Resident Evil 4

HK$ 289.08（-34% 原價HK$ 438.00



Sifu

HK$ 87.99（-50% 原價HK$ 175.99



STAR WARS 絕地：倖存者

HK$ 281.40（-40% 原價HK$ 469.00



God of War

HK$ 238.80（-40% 原價HK$ 398.00



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任天堂eShop美/歐服Black Friday同步展開

除了Steam之外，任天堂的美服及歐服eShop亦已展開Black Friday特賣活動（港服目前未有）；但是就記者所見折扣率都不算特別高，不過打折大都是平常較少有折扣的任天堂第一方遊戲，例如美服就有Super Mario Odyssey 67折、Fire Emblem Engage 7折等等；如果有感興趣的作品也是可以出手。

至於任天堂eShop轉區的方法十分簡單，有需要的話可看下文教學：

👉Switch eShop轉北美區購買教學 享夏日大減價50多款遊戲優惠！

PlayStation Store Black Friday特賣

還有就是PlayStation Store的Black Friday特賣已經在稍早時份展開，優惠期到11月27日為止，抵玩必買之選可見以下文章：

👉Black Friday必買推薦｜PS Store、Sega、Capcom 20款遊戲低至2折