WhatsApp兩大實用新功能｜早前曾在 WhatsApp beta版中發現新的登入方法，原來在無預警下，已在 iOS 版實裝。在最新版的 WhatsApp 中，將支援綁定 email 地址，並使用 email登入 WhatsApp。



現時 WhatsApp 登入必須使用手機號碼，但在 iOS 23.24.70 版本的 WhatsApp 中，就能讓用家綁定電郵地址。用家可以透過 email 接收 6 位數的 code 登入。就算用家不能使用手機號碼接收 sms，也有另一個途徑登入。

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雖然能使用 email 登入，但申請 WhatsApp 仍必須使用手機號碼，email 未能取代 sms 短訊。近年 WhatsApp 成為黑客目標，經常會見到 WhatsApp 帳號被盜用的情況，手法更千變萬化，令用家防不勝防。加入 email 登入後，未知會否為黑客提供多一個入侵帳號的機會，建議用家在綁定 email 後，也要謹慎保管 email 資料，避免讓黑客有機可乘。

另外，WABetaInfo 在 beta 版發現，WhatsApp多了一個全新的按鈕，支援 App 內與 Meta AI 對話。這個 AI 更是以聊天、娛樂為重點，不似常見提供資訊的 AI，設有「陪伴」功能。現時該功能仍在預覽階段，如果實裝的話，是否每個用家都多了一個「秒回」的聊天對象呢？

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