AI換臉詐騙｜人工智能技術在過去年多以來飛速發展，除了帶來便利，亦為騙子們提供了新型的犯案工具，今年上半年，中國內地已有多次利用AI換臉詐騙案件發生，造成嚴重財產損失。



內地男被 AI「表哥」瞬間騙走 30 萬

最近，山東省濟南市商河縣公安局破獲了一宗利用AI換臉技術詐騙的典型案件，案中一名黃姓的受害人，某天在家中看影片時收到了一條私信，對方自稱是其表哥，寒暄幾句取得黃某初步信任後，「表哥」希望黃某幫自己給一個需要資金周轉的朋友轉一筆大額資金。

對話內容其實都與典型騙案類似（圖 騰訊網）

剛開始，黃某並未立即轉帳，但在與「表哥」進行了視頻通話，黃某見到視頻中的人和表哥一模一樣，確信了對方身份後，於是向對方提供的銀行帳戶轉了30餘萬人民幣。收到這筆錢後，對方還繼續催促黃某某轉出剩餘的錢款。

意識到不對勁的黃某某給表哥打去電話核實，才知道其表哥對此事毫不知情。發現上當受騙後，黃某某立即報警。幸而最終警方通過技術手段偵查並抓獲犯罪嫌疑人7名，目前此案已進入法院審判階段。

AI 換瞼合成只需 2 分鐘？5 大招數防騙

據報導，根據一些科技公司的測試顯示，一台高配置電腦只需一、兩分鐘就可合成 10 秒逼真的 AI 換臉影片，單從技術上看，AI換臉詐騙現在已經非甚麼難事，想要進一步保障自己，不想要被騙、或是被騙徒用你的資料行騙？中國內地警方就提供了以下 5 大招數供參考👇👇👇

1. 謹防私密信息洩露。從源頭着手，不要輕易向他人提供臉部、指紋等個人生物信息，也不要過度分享圖片、影片等。同時避免提供可被複製模擬的資料，减少騙子可乘之機。不點擊陌生連結，不下載陌生應用程式，也不隨意添加陌生好友。

2. 多重核實身份。接到陌生來電時保持警覺，切勿向未認識的人進行轉賬。騙徒的最終目的都是誘導受騙者轉賬，因此涉及金錢交易時，必須仔細核實收款賬戶名稱，避免貿然轉賬，保護資金安全。若對方自稱熟人，在網上轉賬前，必須多次核實對方身份，除了電話、視頻通話外，還可加入只有雙方知曉的人和事進行核實。

3. 謹慎轉賬，延遲到賬。避免通過微信等社交軟件直接轉賬，將轉賬時間設置為「24小時」遲到賬，預留處理時間。

4. 拒絕誘惑，提高警覺。學會拒絕誘惑、提高警惕，避免佔便宜心理，也要防範陌生人無端「獻殷勤」。

5. 加強防範，及時報警。公安機關沒有安全賬戶，警方不會網上辦案，如果接到陌生來電稱你涉嫌違法，需要網上辦理、凍結賬戶等，請立即報警。