亂用洗衣機清潔劑適得其反　機底洗出碎屑｜專家教正確使用方法

洗衣機清潔劑使用禁忌｜洗衣機負責幫污糟的衣物除污漬，但有沒有想過，衣物上的污垢會去哪裏呢？長時間使用洗衣機，不免會積累一些沒有隨水帶走的污垢，會影響洗衣機清潔效率。因此，部分用家會選擇使用洗衣機清潔劑，但原來錯誤使用，只會導致適得其反，令洗衣機越來越污糟。



網民在 Facebook@「我愛全聯-好物老實說」分享，自己使用某一品牌的洗衣機清潔劑後，明明按照清潔劑指引使用，但洗完後在機底竟殘留像海苔片的污垢，比起未用清潔劑前明顯更污糟。網民指，這些浮出來的污垢很難去除，用毛巾擦拭又會令其掉入洗衣機軸盤的細縫當中，因此上網請教解決方法。

其中有網友分享，可以把不要的毛巾放入去開機清洗，令污垢黏在布料上，或開滿水再使用漂白水靜置一晚。不過這些方法都不能完全把污垢清除，治標不治本。亦有網民指出，這種情況已不能自行解決，要找專業師傅清洗內桶，才能徹底解決洗衣機下看不見的污垢。

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洗衣機清潔劑正確用法

出現這種情況，是否反映出洗衣機清潔劑沒有用呢？記者曾向盈豐維修工程公司董事劉敬康先生查詢，原來很多人誤會洗衣機清潔劑的使用時間，以為洗衣機積聚大量污垢後，才使用清潔劑進行清洗。但到那時候只會得不償失，因為強力的清潔劑會把一直累積的污垢洗出來，而這些浮出來的污垢用家又難以獨自處理，就算表面已沒有污垢，再次開機洗衫又有機會浮出來，甚至令衣物更髒。

其實定期為洗衣機進行清潔才是重點，最好是在洗衣機剛買回來開始，定期使用洗衣機清潔劑，建議可每兩三個月就使用專業洗衣機清潔劑，徹底清洗洗衣機內部。如想為使用多年的洗衣機做清潔，還是建議找專業人士徹底處理比較好。