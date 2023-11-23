街頭搭訕日本女生剝淨胸圍底褲拍片｜YouTube頻道奇招背後有貓膩｜日本時裝雜誌內的街頭fashion check環節，相信你都有睇過，書刊會在潮人集中地「野生捕捉」型仔型女拍攝服裝組合、很有參考價值。現在時裝雜誌都已經執笠得七七八八，有位報稱為「前大型時裝雜誌街訪專員」就開設了一個YouTube 頻道，專門街拍十來廿歲日本女生的時裝襯搭，而且連胸圍底褲都拍埋！留言無不驚訝：「乜而家後生女咁開放，通街剝衫曬內衣褲都肯？」記者細心翻影片內連結，發現時裝只是掛羊頭賣奇肉，實際上背後有古惑……



時裝街訪為名、收費色情片為實

這個名為「SNAPTOKYO」的YouTube頻道，表面時裝街訪為包裝，街頭snapshot形式去調查時下女性最流行的內衣褲style，其實YouTube、IG、Twitter通通只是門面功夫，影片相片內容點到即止，女孩子脫衣內容僅限數秒，以防被YouTube ban戶口，最重要是影片中可見的連結及QR Code，吸引網民前去其「myfans」大尺度收費影片網頁戶口搵真銀。

YouTube影片截圖

YouTube影片截圖

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3980日圓月費睇全相

點按myfans上的免費試片，它們在涉谷、新宿、原宿等旺區物色女生，先以時裝街訪為由拍片，當睇中合適的對像，就會再帶到室內做「更詳細」的訪問，言談間會以2萬日圓吸引對方脫去上衣晒內衣褲，美其名是調查內衣時尚，更細心提供口罩、表示：「咁就唔怕會畀朋友認出」之後主持人會睇反應，如果女仔表現得不太抗拒，會再試對方底線，開出更高價錢，說服女生脫清光拍攝私處，更以輕鬆賺快錢、不算賣淫，絕對不會動手接觸對方等說法利誘對方，過程根本和「街訪素人」AV片手法相同；網頁更細心準備了超細張、動作大膽的全裸截圖吸引網民付費，如果觀眾想睇最後一part，就要付3980月費（約200港元）。

myfans截圖

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幕後集團式操作

YouTube本身嚴打色情影片，但亦有不少灰色地帶可走，比如去年日本極流行「無罩散步」影片，女生沒有脫光，只是扮成不經意地「飛釘」透點，除吸引近百萬點擊，已有網媒踢爆這些YouTuber不少都是風俗店女郎、陪酒小姐，有集團在背後操作，吸引網民再進一步付費購買其他內容及服務。而今次這個「SNAPTOKYO」網頁，除了利用女生出賣色相收月費賣片，更嚴重是以時裝訪拍為門檻，在YouTube、IG宣傳，一步一步用金錢打開女生心防，脫上衣就有2萬、令女孩子體驗到「輕鬆賺快錢」的心情，吸引等錢使的女孩子接拍FC2素人色情片，實在非常不道德。

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