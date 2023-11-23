iQOO 12 Pro夜景拍攝體驗　影像硬件有誠意　OIS光學防抖有料

撰文：中關村在線
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iQOO 12系列已經正式發布了，作為性能先鋒，新機搭載了高通最新年發布的第三代驍龍8移動平台，並針對遊戲體驗進行了進一步優化，原神支持原生2K分辨率以及插幀功能。

不過iQOO的誠意還遠不止於此，iQOO 12系列還配上了旗艦影像性能，做到了全方位都出色。

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1：影像硬件升級全焦段全能表現

在硬件性能上，iQOO 12 Pro搭載了全新的5000萬像素OV50H傳感器主攝，這顆傳感器擁有1/1.3英寸超大尺寸，支持OIS光學防抖以及AF自動對焦。另外兩顆鏡頭為5000萬像素119°超廣角，以及3X潛望式長焦鏡頭。從硬件配置來看，iQOO這回真的是下本了，相比於前代的提升非常明顯。

為了帶給用戶更好的影像性能，iQOO這次得到了藍廠影像團隊的幫助，這顆全新的大底傳感器OV50H基於vivoVCS2.0標準聯合研發。VCS仿生光譜技術真正強大在於可以將CMOS所接收的訊息進行優化，進光量大幅提高，從而帶來更強的成片效果，無論是色彩、清晰度還是動態範圍都能有相當出色的表現。

3X潛望式長焦主攝的實用性也是拉滿，在日常或者旅行的拍攝場景中，為了更好的構圖或是規避路人，長焦是非常重要的焦段。iQOO 12系列的這顆長焦鏡頭不僅素質相當出色，支持最高10X數碼變焦，同時搭載了OIS光學防抖，不怕照片拍的糊。

搭載先進技術的iQOO 12系列，相較於前代產品，iQOO 12進光量提升了80.33%，低光畫質信噪比提升高達100%，色彩還原度提升了20%，進步還是相當明顯的。值得一提的是，iQOO 12全系影像性能軟硬件配置相同，沒有減配。

不過，這次iQOO 12系列的亮點還不止於此，夜景拍攝最能考驗手機的性能表現，因為夜晚環境光線條件不好，想要拍出好看的照片對手機的綜合素質要求很高。iQOO 12系列搭載了超能感光夜景系統，配合新一代蒼穹夜景系統和全新的影調優化，無論是新手小白還是攝影大師，都能輕鬆拍出令人滿意的夜景作品。

2：實拍樣張表現

說了那麼多，那麼iQOO 12 Pro的夜景拍照實力究竟如何呢？下面就用實際的樣張表現帶給大家直觀的表現。

得益於主攝超大底傳感器的硬件性能，iQOO 12 Pro即便是在光線條件較差的環境下，高架橋上歲月留下的痕跡依舊清晰可見，暗部也沒有丟失細節。並且高光部分的控制也相當不錯，遠處大廈頂部的標識沒有出現過曝的情況。

超廣角鏡頭的夜景樣張同樣表現的相當出色，119°提供了更大的視野表現，整體畸變控制的也還可以。在仿生夜空加強算法下，夜間的雲彩都能清晰看到，甚至還能看到建築物窗內的部分細節，成像質量方面也沒有什麼問題。

70mm焦段下古建築屋檐的多層榫卯結構在及暗條件下依舊清晰，並且色彩還原的非常準確。夜間很多場景需要儘量更多獲得進光量，得益於OIS光學防抖，需要長曝光場景下成片率獲得了明顯提升，並且拍照速度也飛快，整體的拍照體驗非常順暢。

3：結尾

最後做一個小總結吧，iQOO 12 Pro在有難度的夜景拍攝環境不僅畫面質量表現出色，並且焦段覆蓋相當全面，想拍什麼樣的畫面都能滿足，OIS防抖和全新算法也讓拍照體驗上同樣做到了大幅升級，達到了一台影像旗艦應有的水平。

作為主攻電競性能的iQOO，這次iQOO 12 Pro在影像性能上的升級確實給足了我們驚喜。iQOO 12 Pro也補足了自己的短板，向着全能旗艦手機的定位邁進。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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