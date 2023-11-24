在數碼世代，以手機發訊息已經取代了語音通話，成為我們主要的聯繫方式，不過它並非每個場合都能派上用場。日前在中國內地，有一名父親選擇以 SMS 方式邀請親友到自己女兒的嫁喜場合，豈知卻鬧出一個笑話。



父親用 SMS 告知親友女兒婚期、卻被當詐騙屏蔽？

對中國內地不少老年人而言，SMS無疑是其中一種較「新潮」的傳訊方式（圖 DOCOMO）

據內地傳媒報導，居於陝西周至的陳先生日前為了告知親友其女兒的婚期，在 10 月 25 日親自向多位親友的手機發送了幾百條 SMS 簡訊，據他解釋，這樣做的原因一來是親友眾多、個別打電話過於耗時；二來覺得這種通知更加「正式」、更有誠意。

然而，當天結婚酒席卻空了 5 桌，損失近 4000 元人民幣。原來很多親友都沒收到 SMS，還埋怨陳先生連这樣的大事都不提前通知。調查之下，陳先生發覺原來他傳出的的 SMS 被當成詐騙滋擾，並被中國聯通加以屏蔽。

事後陳先生聯繫了中國聯通客服，雙方就賠償方案進行磋商，但仍未達成一致。聯通公司表示，為防止電信詐騙，如果用戶發送簡訊次數過於頻繁，系統會認為異常並進行屏蔽。至於為何未提示發送失敗，聯通稱如果發送成功而對方未收到，系統就不會提醒。

網民：用 SMS 通知本身就不夠誠意

此事在網上引發熱議，絕大多數網友都認為，結婚大喜這樣只發 SMS 簡訊通知太不恰當，應該郵寄請帖或個別打電話通知。甚至有人猜測，也許部分親友收到簡訊後認為太不誠意而故意沒有出席。

的確，集中發送數百條內容一致的簡訊，很容易觸發系統報警被屏蔽。但話說回頭，儘管出於防詐騙考慮，中國聯通的做法也需要更精細處理，以區分正常信息和詐騙信息。