Divoom 像素袋系列｜每日出行大家都可能會背上一個背包或斜挎包(即香港人俗稱的「鈄孭袋」)，這些包包除了有其實用價值，其實亦是個人飾品的一部份，如果可以按照自己心意改變外觀，都是一件頗有趣的事。



香港品牌 Divoom 就以此概念為靈感，早年推出過加入可自訂像素燈牌的背包系列，最近在香港上市的 Divoom Pixoo Sling Bag V 斜挎包及 Pixoo Backpack-M 就以新設計延續同一賣點。

Divoom Pixoo Sling Bag V 斜挎包（售價＄598）

Sling Bag V 是 Divoom Pixoo 像素包系列的最新出品（蔡浩騰 攝）

Sling Bag V 是 Divoom Pixoo 像素包系列的最新出品，其採用斜挎包設計，單以背包外型而言，其設計相當工整，而且內裡有不少的間隔，空間十分充足，實測可以放入一部 10" 大小的平板。

另一方面，廠方又強調 Divoom Pixoo Sling Bag V 使用高光澤抗水物料，物料手感十分堅實，背到身上就會感到其相當「挺身」，適合日常粗用。

Divoom Pixoo Sling Bag V 使用高光澤抗水物料，適合日常粗用。(圖 Anlander)

與其他 Divoom Pixoo 系列出品一樣，Sling Bag V 加入了可發光的像素燈板，只要將袋內暗格的 USB 線連上流動電池就可以使用。

Sling Bag V 加入了可發光的像素燈板，只要將袋內暗格的 USB 線連上流動電池就可以使用。（蔡浩騰 攝）

Sling Bag V 的燈板解像度不高，只有 16x16，不過就可以用來顯示一些風格十足的像素圖像／動畫，亮度效果相當不俗，唯一要挑剔的是燈板尺寸因袋身的局限而變得有點細小。

Divoom Pixoo Backpack-M 像素背包（售價＄718）

Pixoo Backpack-M 像素背包尺寸更大，燈板當然亦更大，不過同樣只有 16x16 解像度。（蔡浩騰 攝）

今次試玩的還有稍早前推出的 Pixoo Backpack-M 像素背包，其用料亦相當不俗，全身採用近年相當流行的方形輪廓製作，結構良好，無論空著或滿著都可以保持挺身形狀；另一方面，它的拉鍊結構為密封式、外裝物料又是防水質地，實用度值讚。

可與手機 App 同步：自訂圖案、仲可以打機？

上面提及兩個 Divoom Pixoo 背包可以與手機同步，更換燈板顯示的圖案，操作相當簡單，只要為它們連接好 USB 電源，其內置的藍牙連線就會開啟，用戶就可以將之與 Android 手機的《Divoom: pixel art editor》或 iPhone 的《Divoom: pixel art Community》Apps 進行連接，並對燈板顯示的內容進行設定。

用戶除了可以畫畫的方式自訂內容，沒有創作天份的用戶亦可以從 Divoom 的網上社區直接找網友分享的圖案／動畫放到 Divoom Pixoo 的燈板上，不得不佩服網上神人還真多。

除了用來顯示圖案之外，Divoom 還為這燈板設計了不少額外功能，例如可以當成另一個屏幕進行一些簡單的遊戲，或是用來顯示時鐘、計時等等，創意方面絕對值得加分的。