八達通騙案｜騙徒手法層出不窮，近年不法之徒更屢屢假借官方機構的名義引受害人中伏，警方早前就公布了兩個偽冒八達通公司的新式騙財手段，一週內警方共接獲至少 71 人報案，涉及損失逾 $21 萬元，各位用戶有必要提高警覺！



八達通是港人日常必用的付款工具，在收到偽冒訊息時警覺性可能會較低（資料圖片）

騙招1：八達通「積分到期」SMS

釣魚騙局其實基礎招數次次一樣，只不過每次的名目都會有些許分別，而今次就輪到八達通而已。與其他釣魚手法類同，騙徒會廣發 SMS 短訊到大量用戶的手機號碼，內容為「八達通積分即將到期」，誘使受害人按連結並進入偽冒八達通網站。

網站內通常會以登記資料為理由，誘使用戶輸入電話號碼、驗證碼、八達通號碼等資料，以登入其電子錢包轉走資產；也有部分假網站要求受害人輸入信用卡號碼、信用卡安全代碼(CVV)及一次性密碼等，以進行未授權交易以騙取財產。

騙招2：偽冒八達通（內測）App

在釣魚 SMS 出現的同時，網上又出現了一個名為《八達通（內測）》的疑似病毒 App，據悉其以 Android 手機用戶為主要目標，聲稱可以「為用戶增加八達通積分」為功能宣傳，誘使用戶將該 App 的 apk 檔案下載並安裝。

《八達通（內測）》App 在安裝後會要求取得大量權限，包括可以大量讀取手機內資料的「無障礙功能」等等，一經批准使用，用戶的手機理論上可以被遙距控制，個人資料、網上銀行帳戶等都有很大機會被入侵。

Android 病毒／惡意 Apps 4 大危險特徵

按照目前 Android 的系統機制，未來危險病毒 Apps 仍然會是一大威脅，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇