C 字頭保護殼品牌被控抄襲|由於手機外殼的設計多半只是與印刷相關,設計圖案侵權之事時有聽聞,但如果發生在一個進軍國際、市值過億美元的名牌身上,似乎就有點說不過去。近日就有 YouTuber 上載影片,指有手機殼名牌涉嫌抄襲其與另一品牌 Dbrand 合作推出的保護貼,Dbrand 據稱更已經將該公司告上法庭。



YouTuber 提出多項證據:「C字頭」品牌如同搶劫!

YouTuber Zack Nelson 經營一個名良《JerryRigEverything》的 YouTube 頻道,是一名坐擁 818 萬訂閱的知名 YouTuber,其頻道以拆解不同的科技產品著名,而早年他就與手機保護貼品牌 Dbrand 推出了一系列印上了手機內構圖像的保護貼,雖然未算大賣,但總算是為不少用戶帶來讓手機改頭換面的方法。

《JerryRigEverything》的頻道主人 Zack Nelson(圖 YouTube)

不過在稍早之前,他與 Dbrand 就發現有一國際知名的手機保護殼品牌,涉嫌將他們的保護貼圖檔照搬到自家的保護殼之上,並推出同以展示手機內構為主要賣點的「Inside Out」系列。

C 品牌推出的「Inside Out」系列保護殼

Zack Nelson 在發現之後形容此行為等同搶劫,在其最新的影片中更以《I've been Robbed》為標題,對 C 品牌的行為大肆撻伐。

彩蛋照搬、成 C 品牌抄襲確據

Zack 指出,將手機內構展示人前的概念並非他個人獨家,然而每張 DBrand 的保護貼在正式推出之前,都經過他自己的拆解,並用 Photoshop 進行視覺上的美化,整個系列付出的總時數高達 10,000 小時。

而 Dbrand 以及 Zack 在製作期間,都會在圖檔中加入一些專屬於他們的小細節,這些小細節其實本來並不存在於手機的零件之上,僅作為他們的小彩蛋,令 Dbrand 的產品更與眾不同。

Dbrand 在圖檔中加入了「Glass is glass and glass breaks」的彩蛋標語,被發現被照搬到 C 字頭品牌的保護殼之上(圖 X)

而從 Zack 在影片中提出的證據可見,C 品牌的出品有著抄襲痕跡,圖像整體有 9 成相似,而且過程中 C 品牌的設計師還將一些比較明顯的彩蛋給替換/抹走,顯然是有意而為之;只不過,一些較為低調的彩蛋卻被原封不動地留在 C 字頭的保護殼上,恰巧成為了 C 字頭品牌抄襲的確據。👇👇👇

Dbrand 已為設計向美國版權局註冊版權,目前已經直接在加拿大多倫多提告,要求 C 品牌賠償數字達八位數字美金。案件強烈反映科技業抄襲盜版現象嚴重,Dbrand CEO 強調訴訟並非欺負對手,只為捍衛品牌權利。