電騙問題嚴重，幾乎每日都在 WhatsApp、SMS 收到疑似電騙的信息，防不勝防。近日，連登有網民分享在地鐵上看到一名婦人的 WhatsApp 對話，竟意外撞正疑似電騙進行中，其中連登網民的推想更是有趣。



阿姐疑似中電騙 WhatsApp成個芒都係😍😍😍

連登有網民以「地鐵阿姐疑似中左電騙」開 Post，雖然貼文只有兩張圖，但就引來過千正評，以及大量爆笑討論。圖片可見，地鐵上的一名大嬸，正與「愛人」互傳短訊，當中滿滿的😍😍😍和非常露骨的對話：「我愛你寶貝」、「我愛你直到我最後一口氣」、「寶貝，我只想你真的12月17日來香港，向我求婚，買XX（內容被遮擋）」

情愛肉麻無分年齡，可是有網民眼利發現，WhatsApp 對話的另一邊，竟未加入到聯絡人，而且手機號碼更是 +234 開頭。Google 翻查發現，+234 是尼日利亞的區號，因此引來想像力豐富的網民，認為大嬸正與電騙騙徒對話，疑似利用愛情詐騙金錢。

網民自組爆笑劇本：有冇諗過阿姐先係做電騙？

網民在這兩張相片上，更延伸出一個爆笑劇本。網民：「有冇諗過阿姐先係做電騙？」由於電騙的前線，或會找來老人家、學生等人士擔任，網民猜想大嬸會找隨機聯絡到一個尼日利亞區號的電話，結果只是兩個騙徒間一直互有攻守傳信息。當然，這只是網民猜想，希望該名大嬸不會真的誤中電騙陷阱，正如網民所言：「阿姐當交友app互flirt玩下咁姐, 連名都冇set。」

設定在「私隱」>「通話」頁面（圖 WhatsApp）

如果不想誤中騙案陷阱，可以在 WhatsApp 中「將不明來電者設為靜音」，或利用「防騙視伏器」，輸入網址、電話或電郵，幫你分析聯絡人及內容的安全風險。