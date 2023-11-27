蒸焗爐、氣炸鍋、智能飯煲，現在就算不太懂烹飪，也有一大堆廚房家電幫忙料理。可是，近日台灣 PTT 網民大力推介，認為廚餘機才是廚房必備的家電，而且有網民指出使用後，家裡不再見到蟑螂。



台灣網民在 PTT 發文問，很多人推介廚餘機，是洗碗碟機後，廚房必備的家電，指使用後不會發臭也不生蟲，因此開 post 問是否真的那麼神奇。結果引來大量網民回覆，一面倒大讚廚餘機非常實用。

有網民分享：「我常自煮，不要的菜葉果皮廚餘當天進機子裡弄成渣，沒有異味也不用急著拿去垃圾場，就是好用啦」。廚餘機主要分為水槽底座式或免安裝獨立式，免安裝獨立式比較方便一買即用，可以處理果皮、剩菜飯、骨頭、蛋殼等食物渣。當廚餘放入機內時，就會用烘乾方式將廚餘粉碎，經過高溫處理後能去除水分並且消除異味，經處理的乾燥廚餘不會像普通廚餘般發出惡臭。

同時，廚餘機被大力推介的原因，是能避免孳生細菌、果蠅或蟑螂，有網民分享：「我有一台，真的超好用，自從家裡買廚餘機後，沒看過蟑螂，而且什麼東西都能丟，處理過後也沒味道」。加上，廚餘機處理般的乾燥廚餘，不只容易傾倒，部分機堤更能把廚餘變成有機肥料，對環境更加有善。

資料來源：PTT