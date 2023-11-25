AI殺入日本AV界｜史上首個AI女優「木花愛」誕生　IG靚相以假亂真

AI殺入日本AV界｜日本女優人才輩出，每月都有新人出道，連香港也出了絵麗奈，沒想到最近又有一震撼新人引來網民注意 - 木花愛（木花あい）。木花愛震撼 AV 界的原因，並非甜美外表、傲人身材這麼簡單，而是因為她（它）是首位 AI 女優。



台灣 AV 達人「一劍浣春秋」在 X 分享，木花愛（木花あい）是一名正統派的大型新人女優，165 cm 高、擁 88G／55／83 的逆天三圍，出道作將在 12 月 22 日推出，片長約 45 分鐘（未有番號）。

（圖片來源：IG@kihana_ai）

雖然木花愛是 AI 生成，硬照看上去以假亂真，就連 AI 繪圖最多穿崩位的手、腳，還原度也非常之高，難怪「一劍浣春秋」說片長只有 45 分鐘，但成本比較貴。目前木花愛已有個人的 IG 和 X 社交平台帳戶，在 AV 正片推出前，先在社交平台上用性感照片攻下一眾 Fans。

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網民不睇好AI女優？

自近年 AI 技術越漸成熟，AI 進軍色情行業已早有例子，不過作為 AI 女優拍攝 AV 即比較新鮮。網民對木花愛不太看好，認為 AI 生成也不及本來的知名女優，或怕只是用真人拍攝再用 AI 換臉。亦有心水清網民突破盲點，提出男優是真人還是 AI，如果全片都由 AI 演員出演，為什麼沒公開史上首位男優。而如果是真人綠幕演出，那拍出來的成果應該會非常獵奇。