網購手機變肥皂｜近年網購盛行，隨之而來的罪案也增加了，最常見的有將速遞內容物「掉包」，例如網購顯示卡卻收到了磚頭、網購手錶卻收到沙子等等；而日前在中國內地，一位用戶聲稱網購手機後卻收到了一塊肥皂。



男子網購手機卻收肥皂？拍片索償 ¥3000 人民幣

日前，一位居於浙江麗水的男子，網購手機後錄影了開箱過程，豈知原本價值 ¥3000 多元人民幣的 OPPO Reno 10，在打開外盒之後竟然發現內裡裝的是一塊肥皂。

男子發現此事後將影片當成證據提交到網購平台，並申請全額賠償，速遞公司方面承擔責任並將 ¥3000 多元人民幣交付給網購平台、退款予男子。

因 2 大因素遭踢爆做假

原以為此事會以賠償告一段落，但後來速遞公司翻查紀錄，發現貨物在轉運過程當中，重量並沒有發生變化，證明手機絕大可能是成功寄到該男子之手。

負責的民警僅問了幾句，男子的騙財把戲就穿幫了（圖 江蘇衛視）

而當事件轉交警方處理之後，更發現男子報稱被掉包的手機，已經激活並正在使用當中，而插入的 SIM 卡，正是該男子所擁有，最終踢爆他因為缺錢而自編自導了一宗「掉包」案件。據悉，該男子目前已經將收到的賠償金歸還，然而刑事責任則未能逃避。