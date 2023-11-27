微波爐使用禁忌｜微波爐不用幾分鐘就能把食物加熱，甚至可以幫忙烹調，雖然非常方便，可是如果什麼食物都隨便放入去叮，隨時會爆炸起火。台電近日分享，原來有 3 類食物不能使用微波爐加熱，而且分析當中原因。



台電電力粉絲團在 Facebook 專頁分享，微波爐的運作原理是透過微波的電波，讓食物中水分子震動摩擦生熱能，加熱後食物內的水即會變成水蒸氣，內部壓力及體積逐漸增加，水蒸氣會在食物中釋放。

如果以微波爐加熱帶有硬殼、膜，或本身缺乏水份的食物，就會令水蒸氣無法散去，能量積蓄在食物內部無法釋放，就有機會炸裂爆開。台電指出，螃蟹、蝦、雞蛋、栗子等均帶有硬殼，而香腸、番茄、提子還有未切開的蘋果等帶膜／外皮的食物，均不應放入微波爐加熱，以免發生爆炸。

7樣絕對不能叮的東西

+ 3

如仍想用微波爐加熱密封食物，其實只要在叮之前，先將食物切開（如月餅、香腸）或拆殼（蝦），就能使其在加熱時，把能量散出，避免在密封的空間積蓄水蒸氣。如食物缺乏水份的話，亦可以使用隔水盒，在食物下方注入一定的水份，就能在加熱時分散能量。當然，仍要注意加熱時間，不應微波太長時間令食飯焦化。

👇👇消委會10款微波爐評測結果👇👇