Wi-Fi 7 Router 實試｜最新的 Wi-Fi 制式 Wi-Fi 7 路由器在香港市場正式登場約三個月時間，市場上終於開始有更多選擇，不過要價格先決，最先在香港推出 Wi-Fi 7 Router 的 TP-Link 出品，卻仍然是最平價的選擇。今日《香港01》科技玩物記者就借來一套 TP-Link Deco BE65，試試 Wi-Fi 7 技術可以為家居網絡有何助益。



TP-Link 在 9 月底正式在香港發售 Wi-Fi 7 系列路由器，今次的 BE65 就是其中的入門級別型號（蔡浩騰 攝）

Wi-Fi 7 三大技術優勢

Wi-Fi 7 亦即為 IEEE 802.11be 制式，技術上採用了由 Wi-Fi 6E 開始新增的 6Hz 頻段，而且將過往的網絡傳輸技術都再增強，例如上代的 1024-QAM 提升至 4096-QAM，8x8 MU-MIMO 提升至 16x16 MU-MIMO 等等，綜合多種提升，Wi-Fi 7 制式對比以往的 Wi-Fi 的技術優勢大致可以整理為 3 點👇👇👇

Deco BE65 上手：外型簡約

TP-Link Deco BE65 外型設計走純白簡約風（蔡浩騰 攝）

TP-Link Deco 系列的 Mesh Router 一向走純白簡約風，今次測試的 BE65 亦同樣，雖然論體積不算細小，但圓柱體造型勝在簡潔非常，容易融入家中陳設當中。

主機、衛星安裝簡便

Deco BE65 作為 Mesh Router，並沒有主機／衛星機之分，只要是最先安裝好的就是主機，其後加入的就作為衛星機將 Wi-Fi 訊號的傳輸範圍擴大。

安裝好主機後，即時按「加入另一個 Deco」就可以繼續安裝衛星機（蔡浩騰 攝）

絕大部份新一代的 Wi-Fi Router 在安裝上都以簡便為主，Deco BE65 的主機安裝也只需要插上 LAN 線及電源，再在手機上裝 App 配對即可；

加入衛星機的操作亦只需要在 App 中完成。以今次測試的 2-pack 兩件裝為例，只要留意好 App 內的指示，基本上只需要十多分鐘就可以處理好整個家居的網絡。

Deco BE65 功能概覽

Deco BE65 的機身上只有幾個 LAN 線插槽，絕大部份的功能、設定都要在 App 內完成，而除了一般的網絡名稱、密碼的設定之外，有幾項功能都值得一提。首先必須要打開的，當然就是由 Wi-Fi 7 開始加入的 MLO（多頻聚合傳輸）功能。

在 App 設定內可以打開 MLO 網絡功能（蔡浩騰 攝）

MLO 可以一次過動用幾個頻段的頻寬進行傳輸，以 Wi-Fi 7 的 Deco BE65 為例，就是 2.4GHz、5GHz 以及 6GHz 三頻，總計理論速度可以突破 10Gbps。

Wi-Fi 7 加入了MLO多頻聚合傳輸技術，首次可以同時讓裝置連接 2.4GHz、5GHz 及 6GHz三個頻段

在 Router 端開啟之後，只要你的裝置支援 Wi-Fi 7 制式，就可以善用到 MLO 所帶來的優勢以提升傳輸速度，而同一時間，即使是舊 Wi-Fi 制式，MLO 網絡亦容許他們用到自己最適用的頻譜進行傳輸，故可以提升整個網絡的兼容性。

TP-Link BE65速度實測

Wi-Fi 7 的技術驟聽的確有著不俗的提升，但實際使用又是否可以帶來如此大的進步？今次的實機測試中，我們就找來兩部分別支援 Wi-Fi 6 及 Wi-Fi 7 的智能手機，連接 BE65 後，在 2000M 家居寬頻的環境下進行測速，看兩者速度有何差異。

首先我們就以支援 Wi-Fi 6 的小米 Xiaomi 13 Pro 連接 5GHz 的網絡進行測試，獲得的下載／上載速度為 897Mbps／400Mbps，雖然已經算是一個頗高速的數值，但當然未能用到 2000M 網絡的一半。

之後我們再以支援 Wi-Fi 7 的 ASUS ZenFone 10 連接 6GHz 網絡進行測速，獲得的下載／上載速度一下子提升到 1576Mbps／1556Mbps，對比 Wi-Fi 6 的表現要好差不多一倍；之後我們再到設定在另一房間、約兩牆之隔的衛星機處進行測試，速度稍微下降至 1445Mbps／1541Mbps，仍然屬於相當不錯的水平。

Wi-Fi 7 Router 值得現在入手？

年尾時份，不少 Wi-Fi Router 都已經在減價清貨，其中自然不乏已變成「舊制式」的 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E Router，站在這些幾百元的選擇面前，只要＄2999（單件裝）購買的 TP-Link BE65，依然屬於貴價貨，更惶論市場上其他品牌如 Netgear 那樣超過＄6000 的型號了。

Wi-Fi 7 對比前幾代的 Wi-Fi 制式而言，無疑是有著重大的質量提升，撇開太深入的技術不提，單是理論速度由 Wi-Fi 6 的 9.6Gbps 提升到 48Gbps，已經是令人吃驚的數據升級，還未計後面4K-QAM、Multi-RU 和加強型 MU-MIMO 等等可以讓連線更通暢、更穩定的新一代功能呢。

Wi-Fi 7 首次加入了 16×16 MU-MIMO

然而作為一般用家，是否真的需要為了 Wi-Fi 7 的這些技術進步而花多幾千元買單？作為幾代 Wi-Fi Router 的用戶親身體驗，Wi-Fi 7 的速度的確提升了，不過在於香港的一般家用用戶而言，基本上超過了 500Mbps 以後的網速提升，差異已很難察覺，尤其在串流當道的世代，在 8K 串流都未成氣侯的大前提下，Wi-Fi 6 Router 足矣。

真的有需要動用到 Wi-Fi 7 的用戶群，大概就只有電競、證券交易等等需要微秒級反應的用戶，而這些用戶又是肯花錢的一群，那就大膽購入 Wi-Fi 7 Router 嘗鮮一下，而除了 BE65 這類入門型號以外，還有頻寬更大的 BE22000 型號可以選擇。