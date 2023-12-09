泰國Sim卡實測2024｜50蚊鴨記卡vs免費卡邊張好用？AIS、TUREMOVE｜泰國旅行時，應該如何選擇sim卡呢？早前泰國推出免費sim卡，供旅行申請領取，但好不好用呢？今次記者就在深水埗鴨記購入2張大約50元的電話卡，以及1張免費領取的sim卡作比併，看看哪一張較好用？



在深水埗有不少東南亞地區的sim卡出售，大都環繞著數十元，十分便宜。今次就選擇了兩張不同電訊商，包括AIS及TUREMOVE兩大台選擇，看看這2張5G卡在泰國曼谷主要地方的表現如何。另外，記者還免費領取了官方為旅行贈送的sim卡，亦看這一張卡有沒有伏？

記者於泰國曼谷多個熱門地方實試3張旅遊sim卡

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AIS 5G THAILAND TOURIST旅遊卡（約50元 7日15GB）

這一張AIS 5G Sim卡，一插手機後落地即用，因為並非漫遊卡的關係，基本上不需要作任何設定都可以使用，十分方便，而且付有電話號碼，可用來book餐廳或call車都可。網速方面，記者於多個熱門地方實試，如BTS站、翟都翟、EMSPHERE新商場等地方利用Speedtest，表現相當不錯。最快可達至約320Mbps下載、200Mbps上載速度，就算最慢都有150Mbps下載、50Mbps上載速度，基本上使用時完全不感到窄、慢，相當值得推薦。

AIS 5G THAILAND TOURIST旅遊卡（約50元 7日15GB）

AIS網速相當不錯

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TUREMOVE 5G THAILAND TOURIST SIM（約50元 7日15GB）

由TUREMOVE dtac推出的當地sim卡，同樣一插手機之後便可以即時使用，同樣不需要作任何設定便可以使用。同樣付上電話號碼，亦可用作日常之用。不過這張卡雖然都是5G網絡，但不知為何在多個地方實試時網速稍為令人失望，無論在多人的翟都翟、BTS車站，又或者在不算太繁忙的市區酒店附近，平均大約只有15Mbps下載、13Mbps上載速度。雖然一般上網睇片都仍然夠用，但感覺只有4G的網速，懷疑是否因為旅客卡而作出網速限制之嫌。

turemove的網速稍為令人失望

AMAZING THAILAND SIM（免費）

這張需要出發前網上預先登記，然後憑QR CODE於機場落地後於機場內任何一個AIS攤位獲取，領取方式都算簡單。不過大家取卡後需要利用電話打出「*777*7637#」才可使用。另外這張卡只有24小時8GB流量，以及只有4G的網速，限制都頗大，加上一位旅客只可以獲取一張卡（因為取卡需要passport登記），因此最後還是需要額外充值購買data（250baht 8日15GB）。

而這張卡表現如何呢？24小時免費data方面，它雖然只是4G網絡，但網速尚算不錯，平均大約都有90Mbps下載、50Mbps上載速度。以免費卡而言，尚算不錯的選擇，不過要只可使用24小時，就有點可惜。不過價錢與鴨記卡相若，如果大家沒有時間去鴨記買卡，免費取這張卡，然後再上網購買data亦算是不錯的選擇。

AMAZING THAILAND SIM