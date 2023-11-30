Redmi Watch 4 手錶發布｜在 11 月 29 日晚上的新品發布會上，小米方面除了帶來重磅手機新作 Redmi K70 系列之外，其他同場公布的周邊產品都同樣吸引，其中就包括有不少人留意的智能手錶新作 Redmi Watch 4。



與其他同系列的前輩一樣，Redmi Watch 4 走的是性價比路線，在中國內地開售價格僅為 ¥499 人民幣（折合港幣約＄546）但今次無論是用料還是功能上都有頗大躍進，甚至可以媲美其他品牌＄2000以上的高階出品！

小米 Redmi Watch 4 抵玩 4 大賣點

1. 旗艦級用料、設計

Redmi Watch 4首次採用鋁合金表框設計，與不鏽鋼表冠配合，質感媲美千元級產品。它也採用了全新快拆表帶設計，不僅拆換更方便，還可與小米手環 8 Pro 等更多小米產品通用表帶，大大擴充了配搭可能。

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Redmi Watch 4 的最高亮度為 600nit，不算太高，但在陽光下應該可以正常看到內容（圖 小米）

螢幕方面，Redmi Watch 4 配備 1.97”的AMOLED屏幕，屏佔比達74.8%。螢幕解析度為390x450像素、像素密度302 PPI，更新率為60Hz、並支援於低功耗模式下可至5Hz。Redmi Watch 4 手錶提供 200 多種錶盤風格，同時支援熄屏顯示。

2. 五衛星定位

Redmi Watch 4 支援北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 等五大衛星定位（圖 小米）

在機身用料以外，Redmi Watch 4 的不少功能都貼近市面上的旗艦智能手錶，其中就包括內置 GNSS 定位晶片，支援北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 等五大衛星定位，對於有街跑需求的用戶而言無疑是一大優勢。

3. 超長續航時間

（圖 小米）

Redmi Watch 4 內置 470mAh 電池，在續航力方面據講續航提升最少50%，在不同模式下的使用時間會有長短差異，如重度使用可持續10天、典型模式 20 天、長續航模式可達 30 天，做到「一月一充」。

4. 運動、健康監測功能

Redmi Watch 4 支援了5ATM 防水等級，在同價位智能錶中實屬罕見（圖 小米）

Redmi Watch 4 另一追貼貴價手錶的規格，在於它支援了 5ATM 防水等級，可以佩戴游泳；另一方面它不僅繼承睡眠、壓力、呼吸訓練等功能，還支持超過 150 種運動模式和 6 種運動自動識別。