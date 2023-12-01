Android 用 MagSafe｜近年 iPhone 上面的一個賣點功能，是由 iPhone 12 開始加入的磁吸充電 MagSafe，雖然磁吸充電的速度並非特別快，但 MagSafe 功能無疑提供了一種自動對位的無線充電方法，還為 iPhone 帶來了更多元化的配件。然而誰又想得到，向來「獨家村」的 Apple，在往後將會為 Android 手機開放這個原先只有 iPhone 獨有的技術？



Apple 將 MagSafe 技術公開分享

無線電源協會(Wireless Power Consortium，WPC)於 2023 年 1 月公佈了新一代無線充電標準 Qi2，在長達一年的等待之後，據說這項新技術已經準備好實裝在未來的新手機之上，然而就在此時，有另一令人鼓舞的消息傳出，就是由 Apple 提供的 MagSafe 技術，將開放給 WPC 並擴展到 Android 平台，據說此做法還是由 Tim Cook 與他的團隊親自決定。

目前 Apple 為 WPC 組織的其中一員，透過技術分享的確可令整個業界得益（圖 Apple）

在加入 MagSafe 技術之後，新公開的 Qi2 充電制式中將有兩種類型可供選擇，一種為 Magnetic Power Profile (MPP)，亦即是目前 MagSafe 所用的標準，它允許裝置與充電器之間以磁力連接，最大功率為15W；而另一種則為「Extended Power Profile」 (EPP)，雖然不支援磁吸，但充電速度將可達到 30W。

MPP 被歸入全新的 Qi2 制式當中（圖 GRL）

MagSafe 可望帶來無線充電 2 大方面改革

目前的無線充電雖然方便，但效率一直未能最大化，其中一個原因是手機在充電器上容易產生偏移，而 MagSafe 的磁性連接功能可以確保手機在充電時穩定地與充電器連接，提升充電效率。

MagSafe 可以實現完全不看手機、依然可以完成充電的動作（圖 GRL）

另一方面，MagSafe 的引入也開闢了更多配件的可能性，從 iPhone 多年的經驗所見，MagSafe 的磁性連接功能使得許多新型的手機配件如車用手機座、保護套和錢包等得以實現，這將同樣為 Android 用戶帶來便利。

而在 Android 手機都同樣支援 MagSafe 的同時，將會有更多的第三方廠商為 MagSafe 專用配件投入開發成本，壯大 MagSafe 技術的生態，而這一點相信是 Apple 方面將技術公開時的重大考慮因素。

Android 手機「必然」有 MagSafe 了嗎？

但話說回頭，即使 Apple 將 MagSafe 的技術公開，是否就代表 2024 年絕大部份的 Android 手機就都配備 MagSafe 功能，那可未必。

先不要說 MagSafe 到了 Android 手機上還會不會繼續稱為「MagSafe」，要支援磁吸充電，首要條件就是手機內必須具有磁鐵，才能與 MagSafe 充電器配對，這對成本有一定影響，而且暫時未知 MPP 以及 EPP 兩種充電制式是否可以同時存在於一部手機當中，手機廠商未必會為磁吸功能而放棄較高速的無線充電。

據說 Google 與 Samsung 是較為積極考慮為旗下手機加入 MagSafe 充電的廠商

據目前消息指，帶有 MagSafe 技術的 Qi2 無線充電功能將會在 2024 年正式引入 Android 手機，屆時就可以知道哪一間廠商樂於接受 Apple 的好意了。