Android將有MagSafe？傳Tim Cook拍板分享技術、方便之餘還有好處
Android 用 MagSafe｜近年 iPhone 上面的一個賣點功能，是由 iPhone 12 開始加入的磁吸充電 MagSafe，雖然磁吸充電的速度並非特別快，但 MagSafe 功能無疑提供了一種自動對位的無線充電方法，還為 iPhone 帶來了更多元化的配件。然而誰又想得到，向來「獨家村」的 Apple，在往後將會為 Android 手機開放這個原先只有 iPhone 獨有的技術？
Apple 將 MagSafe 技術公開分享
無線電源協會(Wireless Power Consortium，WPC)於 2023 年 1 月公佈了新一代無線充電標準 Qi2，在長達一年的等待之後，據說這項新技術已經準備好實裝在未來的新手機之上，然而就在此時，有另一令人鼓舞的消息傳出，就是由 Apple 提供的 MagSafe 技術，將開放給 WPC 並擴展到 Android 平台，據說此做法還是由 Tim Cook 與他的團隊親自決定。
在加入 MagSafe 技術之後，新公開的 Qi2 充電制式中將有兩種類型可供選擇，一種為 Magnetic Power Profile (MPP)，亦即是目前 MagSafe 所用的標準，它允許裝置與充電器之間以磁力連接，最大功率為15W；而另一種則為「Extended Power Profile」 (EPP)，雖然不支援磁吸，但充電速度將可達到 30W。
MagSafe 可望帶來無線充電 2 大方面改革
目前的無線充電雖然方便，但效率一直未能最大化，其中一個原因是手機在充電器上容易產生偏移，而 MagSafe 的磁性連接功能可以確保手機在充電時穩定地與充電器連接，提升充電效率。
另一方面，MagSafe 的引入也開闢了更多配件的可能性，從 iPhone 多年的經驗所見，MagSafe 的磁性連接功能使得許多新型的手機配件如車用手機座、保護套和錢包等得以實現，這將同樣為 Android 用戶帶來便利。
而在 Android 手機都同樣支援 MagSafe 的同時，將會有更多的第三方廠商為 MagSafe 專用配件投入開發成本，壯大 MagSafe 技術的生態，而這一點相信是 Apple 方面將技術公開時的重大考慮因素。
Android 手機「必然」有 MagSafe 了嗎？
但話說回頭，即使 Apple 將 MagSafe 的技術公開，是否就代表 2024 年絕大部份的 Android 手機就都配備 MagSafe 功能，那可未必。
先不要說 MagSafe 到了 Android 手機上還會不會繼續稱為「MagSafe」，要支援磁吸充電，首要條件就是手機內必須具有磁鐵，才能與 MagSafe 充電器配對，這對成本有一定影響，而且暫時未知 MPP 以及 EPP 兩種充電制式是否可以同時存在於一部手機當中，手機廠商未必會為磁吸功能而放棄較高速的無線充電。
據目前消息指，帶有 MagSafe 技術的 Qi2 無線充電功能將會在 2024 年正式引入 Android 手機，屆時就可以知道哪一間廠商樂於接受 Apple 的好意了。