Redmi K70 系列發布｜講起小米旗下的紅米 Redmi 品牌，相信不少人都會先想到平價定位的中低階出品，然而小米每年都會在中國內地市場發布 Redmi K 系列新品，當中的機種絕大多數以高階規格為主，而且價格亦十分親民。



而今年，就是 Redmi 品牌誕生 10 周年，小米就在今日（11 月 29 日）舉行了 Redmi K70 系列的新品發布會，帶來系列中的三部新機，分別為 Redmi K70 Pro、K70 以及 K70E。

中階價玩頂級旗艦規格－Redmi K70 Pro

K70 Pro 是今次發佈會的最大亮點，其採用目前 Android 陣營最強的處理器 Qualcomm S8 Gen 3，又是系列首次搭載 LPDDR5 及 UFS 4.0 高速存儲組合，確保系統反應更加流暢。今次 Redmi K70 Pro 除了處理力強勁，又加入小米為 Redmi 手機研發的「冰封散熱系統」，Antutu 跑分高達 224 萬分。

小米又在 K70 Pro 的屏幕上大做文章，指出其採用 Redmi 與 TCL 共同研發的 6.67" 2K 屏幕，最高亮度可以達到 4000nits，在陽光下都可以完全清晰顯示，並支援目前屬於市場前沿的 3840Hz PWM 高頻調光，具有保護視力的功能。

影像方面，K70 Pro 配備了5000萬像素三鏡頭組合，主鏡頭所用的感光元件為小米早前用在 Xiaomi 14 Pro 上的光影獵人800，支援雙原生ISO Fusion Max技術，可大幅提升畫面動態範圍。與小米其他旗艦一樣，Redmi K70 Pro 支援了配合 120W 快充，可以在 19 分鐘內將 5000mAh 大電池從零充滿。

集以上種種旗艦硬件，Redmi K70 Pro 在中國內地市場開售價僅為 ¥3299 人民幣起，論性價比，甚至可以威脅到品牌中目前最高地位的 Xiaomi 14 Pro。

最抵玩標準版機種？－ Redmi K70

而事前被當成「史上最高性價比標準版」宣傳的 Redmi K70，的確有著相當吸引的規格。Redmi K70 與高階版本 K70 Pro 的最大分別，是它用的處理晶片為 2023 年的旗艦 Qualcomm S8 Gen2，與 Redmi K70 Pro 一代之差，然而在效能方面仍然屬於市場頂流。

Redmi K70 的 AnTuTu 跑分都可以在 170 萬以上（圖 小米）

K70 Pro 身上的其他賣點如 6.67" 2K 屏幕、5000 萬像素主鏡、120W 快充等等，在 K70 身上都無一遺漏，於使用體驗上，預期與 K70 Pro 真的沒有多大分別，但 Redmi K70 的定價就由 ¥2499 人民幣起，性價比對比 K70 Pro 著實有過之而無不及。

最有可能香港上市的版本？－ Redmi K70E

按照多年來的慣例，Redmi K 系列機種絕大部份都僅作中國內地市場發售，但香港用戶要用到亦並非不可能，事關小米常會將系列中的某些型號從新包裝、再推出國際版本，較常出現的就是 POCO 品牌手機。而今次的發布陣容當中，就包括了一部 Redmi K70E，據講已經確定會作為 POCO X6 Pro 在稍後登陸國際市場。

以 ¥1999 人民幣起開售的 K70E，對比 Redmi K70 及 K70 Pro，K70E 的配置就稍為降格，處理器方面採用的是 MediaTek Dimensity 8300 Ultra，是一枚市場首見的中高階處理器，屏幕方面則為 1.5K 屏幕、最高亮度 1800nits，充電水平亦稍降至 90Hz。

不過據小米方面稱，K70E 的電池就加入了全新的電池修復技術，在充電循環達 1000 次以上時，仍然可以保持原電量的 90%，而一般電池在 800 循環時就只會剩下 80％。