AirPods Pro Max 2藍牙耳機暫定2024發售｜這6大更新令人期待萬分｜近年有無留意，通街都見到有人用蘋果的大耳機AirPods Pro Max，得罪講句10對有7對都是淘寶老翻耳機……唔想跟人撞款，就要等AirPods Pro Max 2代2024年推出！6大更新中當包多種新配色，就算你是第1代，為了不跟老翻撞款，都要考慮換機呀！



多得歐盟｜AirPods Pro Max 要改USB-C款

蘋果公司先後更新過AirPods藍牙耳機及AirPods Pro降噪耳機的產品規格，根據 Bloomberg 記者 Mark Gurman 的爆料指，Apple已定於2024年為同系列的頭戴式耳機升級至AirPods Max （第2代）款式，最大原因與iPhone 15一樣，僅為配合歐盟國強制統一gadget充電口制式，將機身上的充電口轉為USB-C ，一不做二不休，Apple順勢為耳機硬件作出一些小更新，以下整理了6大改良位，方便讀者考慮是否要買／換新機。

改良位1｜Bluetooth 5.3 但無有LE Audio

iPhone 15 系列跟AirPods（第 2 代）以至新款Apple Watch的藍牙傳輸已升級至Bluetooth 5.3，不單接收更隱定可靠，且有慳電、同步多部gadget的新功能，2024年上市的AirPods Pro Max 2，沒理由不配合更新使用BT 5.3吧？不過，Apple將不會對應高通晶片開發的LE Audio 低耗電、少失真功能。

改良位1｜Bluetooth 5.3 但無有LE Audio

改良位2｜5種新配色

上文都提過AirPods Pro Max有很多山寨款式，最好的打假方法就是追加全新機身配色，傳聞中配色將會跟M3 iMac一樣，有7種色選，包括藍色、綠色、粉紅色、銀色、黃色橙色以及紫色。

改良位3｜U2晶片定位尋機

iPhone 15 以及幾款Apple Gadget，都已改用 U2 晶片， 能夠做到近距離「尋找/Find My」找硬件，相信 AirPods Max（第 2 代）同樣會在新版耳機中加入U2 晶片。

改良位3｜U2晶片定位尋機

改良位4｜更新H2晶片

現時Apple全線耳機都已改用H2晶片，為耳機加入自適應音訊、個性化音量、加強降噪效果及提升電池續航力。如無意外AirPods Pro Max 2都一樣會轉用H2，但 Mark Gurman 就斷言AirPods Pro Max （第2代）不會轉晶片，可信性50／50。

AirPods Pro Max 2 改良位4｜更新H2晶片

改良位5｜全新設計充電袋唔再似胸圍

AirPods Pro Max有個設計特別的智慧型保護套，本身非常實用，只要一插AirPods Pro Max入袋，就會自動進入省電的超低耗電狀態，一取出即可快速重開。不過長期有人嫌其外稿似一對「胸圍」，而且對耳機的保護性非常低。估計Apple會重新設計另一款充電袋。

改良位5｜全新設計充電袋唔再似胸圍

改良位6｜或會改物料防止倒汗水災情

原來，以金屬製耳機殼面的AirPods Pro Max，在冬天或低溫地方使用時，會因為體溫與外面溫差，而在耳機殼內流出「倒汗水」，這問題導致apple在外國給用家提告，相信今次Apple會改善這個問題，且會改善防水規格。