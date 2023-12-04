購買 iPhone 被掉包｜隨著時代推進，現在不少人買科技產品已經脫離了門市銷售，改以網購方式直接入手，智能手機就尤為常見。然而在從科技公司的倉庫送到買家手中的旅途當中，卻牽涉了大量的物流人手，可能出現不同的意外，近日在英國市場就出現了數宗「掉包」案件，讓訂購全新 iPhone 的用戶收到了舊機、甚至是山寨機。



iPhone 15 Pro Max 買家指控英國快遞公司詐騙

根據外媒報導，英國的一些消費者投訴，他們直接從 Apple Store 網站訂購的 iPhone 15 Pro Max 在到貨時變成了舊世代的 iPhone，如 iPhone 14 甚至是 iPhone SE，更有人開箱後發現收到的是安裝了 Android 系統的高仿 iPhone 山寨機。👇👇👇

+ 2

這種情況在英國似乎發生得有點過於頻繁，Apple 社區論壇上已經出現了相關投訴。

開帖後竟然有近 100 個用戶表示他們遇到相同狀況（圖 Apple）

一位名為「Sabila89」的用戶寫道，他們從 Apple 訂購了兩部iPhone 15 Pro Max，但收到的卻是兩部IMEI號碼被封鎖的iPhone 14 Pro Max；另一位名為「Chris-J-88」的社區論壇用戶訂購了一部iPhone 15 Pro Max，卻收到一部紫色的iPhone 14 Pro Max。

諸如此類的個案不斷湧現，然而有多於一名用戶表示 Apple 與警方相繼調查後，仍然無法證明手機是在運送途中被掉包，受害用家反而被認為是企圖詐騙的一方，Apple 方面因而拒絕退貨退款，受害人只能在 Apple 的社區論壇開帖求引起注意，而他們的焦點亦放在英國當地負責運送 iPhone 的速遞公司，認為有人從中作梗、令想要購買 iPhone 的用戶蒙受損失。

受害人向Tim Cook 投訴終獲換貨、告誡用戶必 Check 機

就在一眾受害人發聲之後，用戶「Chris-J-88」認為只是對 Apple 的客服發聲沒有用，故就決定向 Apple CEO Tim Cook發郵件投訴，詳細說明事件日期和過程，包括他向警方報案的時間，結果一星期後真獲蘋果歐洲總部的職員聯絡，職員覆核案件後確認會替他換回正確機型，翌日他已收到換機。

雖然貴為 Apple CEO，但 Tim Cook 都會盡量閱讀用戶傳來的 Email，這是由 Steve Jobs 年代已經流傳下來的「良好習慣」（圖 Apple）

而除了「Chris-J-88」之外，Apple 社群論壇上另有一位用戶亦是在寄出郵件給Tim Cook後獲送上正確手機，看來只要取得他的 Email 地址，向 Tim Cook 申訴似乎是一個有效的方法（就是這個：tcook@apple.com）。

而為了避免再次受騙，「Chris-J-88」就告誡其他用戶，在收到退換手機時，必要求送貨員當面拆箱，並記錄下機身序號，以防再次收到貨不對辦的手機。

買賣手機必 Check 8 點

「Chris-J-88」的方法，用在一般手機交易上都十分有用，而且不單是全新機，二手機交易更要檢查，對各位買家而言，最重要的當然就是仔細檢查清楚手機使用狀況，以免在交易後才發現問題，屆時賣家卻已經拿錢消失無蹤。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

👇👇👇按圖看二手手機交易買方 5 點注意事項👇👇👇