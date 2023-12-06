高仿iPhone 15只需＄1800？連動作鍵都抄足！認住4點分真假免中伏
山寨／高仿 iPhone 15 驚現網上｜作為世界上最受歡迎的手機系列，iPhone 有山寨版本向來並不稀奇，但以往的山寨版與 Apple 原廠真品相比，從外型就能看出一些差異，例如包裝一般都較差、設計更會有著明顯落差。
然而近日就有 YouTuber 開箱一部山寨版 iPhone 15 Pro Max，可謂完全癲覆過去人們對山寨機的印象，更令人擔心緊隨而來的騙案。
iPhone 15 Pro Max 高仿山寨只需＄1800、4 大方面分真假
擁有 431 萬訂閱的知名 YouTuber《Phone Repair Guru》近日就從網上購得一部定價只需要＄220 美元、即約＄1800 港幣的高仿版本 Apple iPhone 15 Pro Max，從包裝、盒內配件以至機體本身皆與原版極為相像，甚至擁有原版本的一些招牌功能，如果不熟悉 iPhone 的新手用戶，可能會因而受騙。
不過 Phone Repair Guru 在片中亦明確指出了真、假 iPhone 的明顯分別，各位可以從這幾方面入手，就能更輕易地分出真假。
【1】包裝
高仿 iPhone 15 Pro Max 的包裝極似正廠，連封條都抄得十足，只有字體細節上有難以察覺的差異。但在紫外線下檢查，仿品外盒的封條上缺乏 Apple 的隱藏水印，基本上一照便知龍與鳳 － 但山寨廠要連這點都複製，或者只是時間問題。
【2】機身外觀
從外觀看，高仿 iPhone 15 Pro Max 與原版有 9 成相像，機框加入了拉絲紋理，機底處又配有與正品一致的 USB-C 插槽，但屏幕擁有較大的「下巴」，按鍵齊全但手感較差，不過高仿機竟然加入了 iPhone 15 Pro 系列才新增的 Action Button 動作按鈕，令人十分意外。
【3】系統介面
高仿版本的 iPhone 15 Pro Max 預載了一個套上 iOS 17 外皮的 Android 系統，從開機到設定，整個過程都幾可亂真，然而一真正上手使用，就會見到更多的漏洞。在設定當中有不少選項是明顯抄襲原版 iOS，但就只是一個沒有功能的按鈕，未能做到任何操作，例如 iPhone 的保養資訊。
【4】硬件功能
在功能方面，高仿版本的 iPhone 15 Pro Max 算是抄得十分貼近原版，第一感受自然是相當流暢的屏幕體驗，而上面提及的 Action Button 居然真的可以讓用戶自行設定功能，並且順利操作。
高仿版本的 iPhone 15 Pro Max 甚至支援了 iOS 的背部輕觸功能，只不過反應就比較遲鈍，另外它亦未有支援 Apple 近年的招牌磁吸充電功能 MagSafe。全機最大破綻的，就莫過於相機功能方面，高仿版的相片、影片輸出都明顯要比原版差很多。
綜上所述，儘管高仿iPhone 15 Pro Max在外觀、包裝上近乎逼真，但關鍵功能、性能和建造質量存在明顯差異。這些分析有助提高警惕，避免購買劣質仿品。要辨別真假，記住留意包裝、硬體和效能的細節差異。