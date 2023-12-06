山寨／高仿 iPhone 15 驚現網上｜作為世界上最受歡迎的手機系列，iPhone 有山寨版本向來並不稀奇，但以往的山寨版與 Apple 原廠真品相比，從外型就能看出一些差異，例如包裝一般都較差、設計更會有著明顯落差。

然而近日就有 YouTuber 開箱一部山寨版 iPhone 15 Pro Max，可謂完全癲覆過去人們對山寨機的印象，更令人擔心緊隨而來的騙案。



在廉價的外盒之下，居然是9成相似的 iPhone 15 Pro Max（圖 YouTube）

iPhone 15 Pro Max 高仿山寨只需＄1800、4 大方面分真假

擁有 431 萬訂閱的知名 YouTuber《Phone Repair Guru》近日就從網上購得一部定價只需要＄220 美元、即約＄1800 港幣的高仿版本 Apple iPhone 15 Pro Max，從包裝、盒內配件以至機體本身皆與原版極為相像，甚至擁有原版本的一些招牌功能，如果不熟悉 iPhone 的新手用戶，可能會因而受騙。

不過 Phone Repair Guru 在片中亦明確指出了真、假 iPhone 的明顯分別，各位可以從這幾方面入手，就能更輕易地分出真假。

【1】包裝

高仿 iPhone 15 Pro Max 的包裝極似正廠（圖 YouTube）

高仿 iPhone 15 Pro Max 的包裝極似正廠，連封條都抄得十足，只有字體細節上有難以察覺的差異。但在紫外線下檢查，仿品外盒的封條上缺乏 Apple 的隱藏水印，基本上一照便知龍與鳳 － 但山寨廠要連這點都複製，或者只是時間問題。

【2】機身外觀

從外觀看，高仿 iPhone 15 Pro Max 與原版有 9 成相像（圖 YouTube）

從外觀看，高仿 iPhone 15 Pro Max 與原版有 9 成相像，機框加入了拉絲紋理，機底處又配有與正品一致的 USB-C 插槽，但屏幕擁有較大的「下巴」，按鍵齊全但手感較差，不過高仿機竟然加入了 iPhone 15 Pro 系列才新增的 Action Button 動作按鈕，令人十分意外。

【3】系統介面

高仿版本的 iPhone 15 Pro Max 從開機到設定，整個過程都幾可亂真（圖 YouTube）

高仿版本的 iPhone 15 Pro Max 預載了一個套上 iOS 17 外皮的 Android 系統，從開機到設定，整個過程都幾可亂真，然而一真正上手使用，就會見到更多的漏洞。在設定當中有不少選項是明顯抄襲原版 iOS，但就只是一個沒有功能的按鈕，未能做到任何操作，例如 iPhone 的保養資訊。

【4】硬件功能

上面提及的 Action Button 居然真的可以讓用戶自行設定功能，並且順利操作（圖 YouTube）

在功能方面，高仿版本的 iPhone 15 Pro Max 算是抄得十分貼近原版，第一感受自然是相當流暢的屏幕體驗，而上面提及的 Action Button 居然真的可以讓用戶自行設定功能，並且順利操作。

高仿版本的 iPhone 15 Pro Max 甚至支援了 iOS 的背部輕觸功能，只不過反應就比較遲鈍，另外它亦未有支援 Apple 近年的招牌磁吸充電功能 MagSafe。全機最大破綻的，就莫過於相機功能方面，高仿版的相片、影片輸出都明顯要比原版差很多。

綜上所述，儘管高仿iPhone 15 Pro Max在外觀、包裝上近乎逼真，但關鍵功能、性能和建造質量存在明顯差異。這些分析有助提高警惕，避免購買劣質仿品。要辨別真假，記住留意包裝、硬體和效能的細節差異。