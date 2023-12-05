WhatsApp 刪訊息清位｜現在的智能手機儲存空間越來越多，但曾幾何時手機就只有幾 GB 空間，令不少用戶對於「空間不足」都有一定恐懼心理，但當中不免有人會反應過激，有網民日前就在網上分享了他母親「沉迷刪訊息」的神奇習慣。



WhatsApp文字都佔位？網民爆母親「沉迷刪訊息」

網民「慘過番印度」為香港連登討論區的一位薄有名氣的會員，由於經常在連登分享午餐而為人熟悉、冠以「印仔」的化名。日前在香港連登討論區上，他就以《老母沉迷刪除whatapps訊息，不能自拔》為題，公開了他母親的一個奇怪「習慣」。

據「慘過番印度」描述，他的母親在傳送每一條 WhatsApp 訊息後都會立即刪除，背後的意圖是認為文字訊息都會佔用手機空間，所以每逢傳送訊息後都會刪除。這尤如「閱後即焚」的行為，使得「慘過番印度」經常在打開對話窗口時看到「訊息已被刪除」的提示，不只使他無法查看訊息的完整內容，也讓他感到困擾。

這篇帖子引起了其他網友的共鳴，許多人在回覆中分享了自己的相似經驗，並提出了各種解決方案。例如，有網友建議他試試看發送訊息後立即刪除，看他的母親會有何反應，而又有另一些網友則建議他讓他的母親只刪除自己手機上的訊息，不要刪除對方的訊息。

WhatsApp 清位真正方法

其實現今的手機容量最少也有數十 GB，純文字訊息會佔有的空間其實相當有限，真正佔位的必然是圖片、影片檔案，隨時用戶整個 WhatsApp 的所有文字佔用空間加總，都未夠一段影片佔位。

不過隨著 WhatsApp 使用日久，其備份檔案的確會與日俱增、令手機儲存容量減少；要真正清理 WhatsApp 所佔用的空間，其實官方都已經準備好相關工具，只需數步就可以針對大型檔案進行刪除👇👇👇