家中這電器竟是吃電怪　待機等於沒有關機？網民有同感：很耗電

在台灣，如果想看有線電視，少不了使用「數位機上盒」，但它其實是「隱藏吃電怪獸」，就算在待機時也一樣耗電，消耗的電量居然和開機時相差不大。



台電過去曾提醒民眾，在看完電視後不僅要關閉螢幕和機上盒，最好也要將機上盒的插頭先拔除，避免機上盒在待機時間造成的大量耗電。

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數位機上盒很耗電？

有網友抱怨，機上盒產生的電費讓人吃不消，表示家裡安裝第四台時被迫加裝數位機上盒，而三台待機的機上盒加總起來，一期的電費居然要200元，讓網友驚訝表示「就只是為了轉台而已，是不是太扯了一點，若是每次使用完斷電也很不方便。」

貼文曝光後，引起網友討論，「真的很耗電，尤其待機，所以不看的時候就拔掉插頭吧」、「所謂的待機不過就只是讓訊號沒有輸出螢幕而已，其實整台機子都沒有關！待機耗電就算了，摸起來還燙燙的」、「原來機上盒待機還是一直在工作，難怪那麼燙，還常熱當機。」

對此，台電曾提醒，許多人家中其實暗藏「吃電小怪獸」，在我們外出或睡覺時，神不知鬼不覺的耗電，「那就是有待機電力的家電」，而通常有亮指示燈、顯示時間或溫度的，就是正在待機狀況的家電。

台電指出，這類待機家電所消耗的電力和開機時相差無幾，而家中最常見的應該就是亮著小紅燈的數位機上盒，因此台電提醒民眾，「為了避免讓待機電力一直耗電，除了可拔插頭，也可改用有獨立開關插座，在長時間外出或不用時，切掉獨立開關或拔插頭。」這樣除了可以省下一筆電費之外，也可以更加保證用電安全。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家中必備1家電，竟是吃電怪獸！待機「有關等於沒關」，台電：會不知不覺耗電】