AI「聲紋詐騙」將成詐騙新招？超真實偽造語音行騙　恐怖手法曝光

近年來，詐騙集團的詐騙手法多變，隨著科技的進步，AI人口智慧也開始成為大家日常生活中不可或缺的角色，但在帶來便利的同時，也同樣暗藏了許多危險，有詐騙集團就利用AI的語音偽造進行行騙。



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「聲紋詐騙」成新型詐騙手法

美國聯邦貿易委員會（the Federal Trade Commission，縮寫：FTC）5月就發布警告，稱不法分子正在利用AI語音技術偽造緊急情況騙取錢財或訊息，像是利用ChatGPT之類的AI工具能夠將很短的聲音並利用後製模擬（voice cloning）變成像是本尊在說話。

在新冠疫情期間，此類騙局暴漲了70%。美國紐約州國際詐騙問題專家Michael Skiba5月時也對媒體表示，過去一年裡，美國AI詐騙的案件數量和同期相比已經上漲了50%到75%之間，提醒民眾要小心，不要因此受騙。

王仁甫分享經驗

近日，台灣藝人王仁甫在接受採訪時，也表示女兒「樂樂」接到一通市調電話，對方提問「你家在哪？」等問題，女兒當時裝傻回應「不知道」。但沒過幾天，老婆季芹就接到詐騙電話，電話那頭傳來像是女兒的聲音，詢問「媽媽你現在要去哪裡？」、「媽媽我現在需要錢，你可以轉錢給我嗎？」等，好在季芹警覺性相當高，並未因此受騙，但也讓王仁甫直呼「恐怖」，要民眾當心「聲紋詐騙」等新式詐騙手法。

「人工智能」、「偽造」、「受騙」等成熱門關鍵字

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「聲紋詐騙」近一年的熱門關鍵字，可以看到「語音」、「合成」、「人工智慧」、「偽造」、「模仿」、「複製」、「受騙」、「犯罪」等關鍵字，足見詐騙集團利用人工智慧語音偽造進行行騙的新型手法，已經引起關注與討論。

近年來，詐騙集團的詐騙手法多變，隨著科技的進步，AI人口智慧也開始成為大家日常生活中不可或缺的角色，但在帶來便利的同時，也同樣暗藏了許多危險，有詐騙集團就利用AI的語音偽造進行行騙。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明



分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月05日至2023年12月04日。



資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。



研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『聲紋詐騙』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。



*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】