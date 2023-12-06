HKBN N mobile 平價電訊新品牌｜近年電訊市場競爭甚大，用戶開始厭倦高月費又要簽長約的困身模式，電訊商也唯有推出新的品牌以迎合各位對「自由」的需求，不過在一片無合約 SIM 的洪流當中，香港寬頻 HKBN 就選擇了另一種方式。



香港寬頻未來持股管理人及業務轉型總裁余雋知（蔡浩騰 攝）

HKBN 今日（12 月 6 日）推出的新電訊品牌 N mobile，雖然是需要簽約上台的方案，不過就以「N 種玩法」為噱頭，讓用戶可以自由組合服務內容，而且提供多種旅遊專用配套。

N mobile「Mix & Match」月費玩法

HKBN 這個新的 N mobile，採用的是「Mix & Match」玩法，用戶可以按照自己需要選擇月費 Plan 內的 4G/5G 網絡制式、數據量、附加服務，越多服務自然要向上疊加月費，最便宜$108、最貴$218。

這只是其中幾個組合的例子，事實上 N mobile 的月費服務內容可以自行選擇／增減（蔡浩騰 攝）

此做法在月費合約市場上比較少見，反而在儲值卡方面就有幾個先例，最為人熟知的就有 3HK 旗下的 DIY 儲值卡以及 SoSIM 等等。

獨家優惠

HKBN 自家提供的計劃亮點，最吸引的其實是 Global Talk+（蔡浩騰 攝）

HKBN 稱 N mobile 的定位為生活旅遊品牌，故在服務可以自由組合的同時，又提供了多項旅遊配套及迎新優惠，當中包括：

－高達最多 3 個月foodpanda pandapro 會籍 (價值HK$297)

－HKBN SAFE網絡安全防護方案(6個月) (價值HK$168)

－AlipayHK HK$100 深圳交通券（可供用戶以＄1搭乘深圳地鐵，差額在交通券中扣除）等等

在以上提到的種種優惠、配套中，較為特別的要數可以提供電話號碼，並在全球接聽及撥打電話的 Global Talk+，在同價位的月費計劃中較為罕見，多作為貴價 5G Plan 的增值服務添加，例如 csl 旗下的「傾 King」，可以作為 N mobile 其中一個皇牌獨家功能看待。

N mobile 有何對手？

另外自帶最少 14 日的亞太漫遊日費亦是比較少見，不過其價值放諸長達 24 個月的合約期內，對用戶而言其實不算非常著數，以平均市場價格（日費 $12-15左右）計，即每位用戶每月只是省了$7-8 而已。

N mobile 的基本月費＄108 其實不太吸引，坊間有大量更平價的選擇，不少還要是無約 SIM（圖 N mobile）

按此價格順推下去，其最基本的 4G 上網月費達到＄108，對比之下坊間已經存在的大量無約 SIM、年卡等明顯吸引得多。

相比之下，5G 月費方案就更為抵用（圖 N mobile）

N Mobile 真正的吸引之處在於 5G 方案，如果要從 10GB 4G Plan 升級至 20GB 的 5G Plan，每月的支出只要多＄20；如果要「保證夠用」，可以選擇 60GB Plan（必須要加購 1GB 內地數據），月費則為＄208，價格上可以與其競爭的大概只有中國移動近一年長期低價推廣的＄149／50GB Plan了。