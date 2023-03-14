無合約SIM｜雖然疫情陰霾逐漸散去，但在經濟未完全復甦之前，香港市民仍然傾向慳儉度日，即使在電話上網方面，仍然以平價為主，其中不需要簽約的月費儲值卡、即俗稱「無約SIM」就非常受用戶歡迎，而在過去幾月的價格調整之後，無約 SIM 市場的抵玩排名都有所變動，以下就與各位作簡單比較。



4 張香港無合約 SIM 簡單比較

香港本地的無合約 SIM，服務都以大量的限速 4G 數據（大多為公平使用量內 42Mbps）為基本，另外再可以按需要加購不同的服務，以下簡表就將各無約 SIM 的最平價方案、開卡費用列出，供各位快速地作最簡單的比較。

自由鳥 6 折兼免首月月費、但未為最抵

在無約 SIM 市場的激烈競爭下，SmarTone 旗下的無約 SIM 自由鳥於上年年尾推出優惠，開卡後的首月月費全免，而在其後的月費就以最少 6 折計算，最平價的＄98 月費方案可以提供 16GB 數據。

雖然在不同門市、街邊攤檔以「＄0開卡」為招徠絕對有一定吸引力，但自由鳥在第二個月起的月費價格坦白而言不算最便宜，在其他電訊商可以提供＄33～38／60GB 的方案時，＄98／16GB 的吸引力真的相對較細。

不過自由鳥的服務亦並非完全乏善可陳，其中它在公平使用量後的速度上限僅降至 2Mbps，對比其他會降至 128Kbps 的無約 SIM 有一定優勢，另外自由鳥不需要另外加錢都有每晚 1~6AM（即貓頭鷹時段）的數據及 Zoom／Teams 數據任用，這兩項都是其他無約 SIM 需要加錢訂購的增值服務。

SoSIM 加價後失最平價皇位

自由鳥減價後在價格上仍然毫無優勢，很大程度要歸咎於市場上另外兩張無約 SIM，其中當然要數最多人知道的「百佳 SIM」、即出自 3HK 的 SoSIM，不過由於價格上的調整，目前 SoSIM 在價格上已非最平價的無約 SIM 選擇。

SoSIM 目前的開卡價依然是＄33／50GB，不過由次月起收取得數據方案月費價格就由原先的＄33 提升至＄38，數據公平使用量則繼續是 60GB。

就因為這＄5 的差距，令其價格比中移動推出的 MySIM 4G 略遜一籌，然而 SoSIM 近一年其實也在積極轉型，不再單以平價為賣點，除了開卡時可以將 SoSIM 當成 5 日外遊 SIM 使用，其增值服務、以及儲值後的贈品都十分多元化，論玩法甚至堪比 csl 旗下的 ClubSIM。

MySIM 4G 成市場最平價、但缺點明顯

中國移動香港在 2022 年時推出的 MySIM 4G，在開卡定價以及其後的月費方案，都猶如「抄功課」般照抄 SoSIM，只不過在 SoSIM 的數據月費方案加價後，MySIM 4G 就成為了無約 SIM 市場的最抵玩選擇。

不過雖然開卡、月費皆便宜，MySIM 4G 在附加方案上選擇就非常局限，各式在 SoSIM 中可以找到的影視娛樂／辦工數據增值方案暫且不提，但旅遊方案上 MySIM 只提供日費上限＄48 的亞太區選擇，對比其他可以加購日費 Pass 的 SoSIM、ClubSIM 明顯更貴，如果是 MySIM 4G 用戶，未來又有外遊計畫，可能就需要考慮更多的外遊上網方案。

ClubSIM 繼續中價路線、玩法最彈性

最近 ClubSIM 加送外遊優惠，開卡即送兩日旅遊 Day Pass（圖 ClubSIM）

開卡價錢＄58、提供 20GB 數據的 csl ClubSIM，在一眾無約 SIM 當中算是中價之選，比較特別的是除了基本的月費服務之外，數據、通話可以分拆購買，而且數據用量並非以「月」為單位，例如用戶可以＄98 購買使用期長達 3 個月的 30GB 數據，喜歡的話甚至不需要購入通話組合、只買數據組合作上網用途，在操作上擁有較大彈性。

另外 ClubSIM 又提供了不同的娛樂、旅遊增值服務供用戶選擇，除了漫遊日費之外，連 csl 旗下的「一卡兩號」服務「86-易」都可以搭配 ClubSIM 使用，玩法最多的無約 SIM，ClubSIM當之無愧。