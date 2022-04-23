手機影花技巧，駐⽇情侶KOL「兩⼩⼝」分享iPhone 13 Pro櫻攝貼⼠｜相信不少香港人難以忘懷漂亮的日本櫻花季節，日本櫻花季節已到尾聲，但可以網上看到不少漂亮的櫻花相片「望櫻止渴」。長期居日的情侶KOL「兩⼩⼝」，最近就分享他們在日本拍攝櫻花的點滴，以及利用iPhone 13 Pro拍攝櫻花靚相的貼士。學懂一招半式，無論在香港影花，或將來有機會再前往日本親手拍下唯美的櫻花照。



最近移居日本長野縣的Eri &Ron「兩小口」，專誠走訪日本三大賞櫻名所之一、長野縣伊那市的高遠城址公園，一睹日本人稱「天下第一の櫻」的小彼岸櫻花。「兩小口」利用手機拍攝櫻花滿放的美麗瞬間，更分享多個 iPhone 攝影心得以及心水推介 apps。

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貼士1：善用超廣角鏡頭攝取更宏觀視野

Eri 認為 iPhone 13 Pro 非常適合於花攝，構圖和取景方面， 三相機系統造就極大的空間，超廣角相機可捕捉一望無際的視覺效果，非常容易。Eri更指因為超廣角鏡頭的邊緣位置易有『延伸效果』，影人的雙腿看上去便特別修長，因而將攝影主角置中亦會令周圍景物向外延伸，加上櫻花樹的背面，可帶出一點點不一樣的動感。

利用超廣角鏡頭拍攝，可營造更不一樣的構圖。（兩小口 提供）

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貼士2：神 app簡易捽走一切

如拍攝後發現相中有不想要的人或物，Eri推廣iOS 及 iPad 專屬 app 《Pixelmator Photo》，當中最神的「修復」功能只需一下即可幾乎完美地擦走目標， 同時細緻地複製附近的背景，令人驚喜。

貼士3：人像模式或微距拍攝捕捉微細景物

拍攝櫻花本體時，可利用人像模式拍攝，開啟人像模式後，只需將櫻花置於畫面中央，便可輕易營造『前清後濛』的景深。拍攝時再配合現場陽光或背光拍攝，便更輕易造就不同的視覺效果。另外，iPhone 13 Pro的「微距攝影」功能拍攝亦都非常適合拍攝櫻花，只需將 iPhone 靠近影主體，相機就會自動切換至「超廣角」鏡頭 ，並為近達 2 厘米的對象 拍攝焦點清晰、令人驚艷的近距離相片。

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貼士4：Apple ProRAW 模式拍照，配合Lightroom app 調色

利用iPhone內置的Apple ProRAW拍攝，可令後製時如提升編輯相片曝光、色彩和白平衡方面可提供特別大的靈活性。利用iPhone 原生的「相片」app、Adobe Lightroom 及 Photoshop 都是他們常用的執相工具，特別公開Adobe Lightroom preset 設定，可以依照 preset 作出改 動，營造自己的心水風格。

執出日系空氣感:提高曝光、減低對比：

光線：曝光度+116、亮部-23、陰影+38、白色+9、黑色+14



營造肌膚透明感:降低橙色、黃色比例：

顏色>

橙色：色相-10、飽和度-44、明度+39

黃色：色相-9、飽和度-38、明度+40



貼士5：長焦距壓縮景觀突出視覺震撼

日本三大賞櫻名所之一高遠城址公園，共有超過 1500 棵櫻花樹可供欣賞，品種為「高遠小彼岸 櫻」，早於 1960 年已被指定為長野縣的「天然紀念物」，花見時特別帶來視覺震撼。「兩小口」拍下了彼岸櫻與遠方的日本南阿爾卑斯山及中央阿爾卑斯 山包圍的雪山櫻景，利用予iPhone 13 Pro 的長焦距相機，三倍光學變焦足夠將櫻花和很遠的山脈壓縮，令兩者變得突出。