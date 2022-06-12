攝影｜零基礎玩轉相機測光系統　運用測光、曝光補償影出滿意靚相

我們先用最簡單的話定義一下什麼是測光。測光就是相機根據環境光線測量合適曝光值的過程。相機的測光原理也很簡單，在任何不同的光源環境下，相機都會憑藉固定的標準值去「判斷」外界光線從而進行調整，一切只為了還原這個數值。而這個測光的基準值就是18%的中性灰。



目前大多數相機的測光模式主要有三種，分別是評價測光。中央重點測光以及點測光。三種測光模式有著不同的工作原理，適合於不同場景和不同題材。如果運用得到，就可以獲得理想的曝光值，反之很有可能會出現過曝與欠曝的情況。

▼▼▼按圖即教你玩轉相機測光系統▼▼▼

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方方面面照顧到：評價測光

評價測光會對整個取景畫面的光線進行測量，是使用率最多的一種測光模式。這種模式下拍攝的照片特點是在取景範圍內整體光線較均勻，且明暗反差不大，可獲得曝光比較準確的照片。適合明暗差異不大的場景，比如常見的風光、建築以及大多數順光拍攝題材。

重點區域重點關照：中央重點測光

中央重點測光是以焦點中心區域的光線作為主要測量對象，一般測光面積僅佔取景畫面的20-30%，而畫面的其他區域則採取平均測光的方式。這種測光方式要比評價測光更精細，更照顧畫面中心位置，同時也沒有點測光那麼極端。適合在光比較大的環境下，對特定中心區域需要準確曝光，同時還要兼顧畫面其他區域的拍攝題材。比如人像拍攝、動植物拍攝等。

只對主體負責：點測光

點測光是最為精細化的測光模式，它的測定光範圍僅僅是焦點區域2-3%的範圍內，幾乎不去考慮畫面其他區域的曝光需要。一般來說，我們只有在現場光線不佳，比如光比反差極大的情況下才會為了照顧主體的曝光正確，而使用點測光模式。比如周圍黑暗，而只有主體位置有光亮，比如微距拍攝、舞台攝影等情況，又或者是逆光人像拍攝等。

曝光補償是什麼？

其實簡單來說，曝光補償就是我們人為的對相機的測光系統進行干預。看到這裡很有攝影初哥會有這樣的疑問：現在相機的測光系統已經足夠智能和準確了，只要我選擇了正確的測光模式就可以獲得想要的曝光效果。為什麼還要進行干預呢？

這是因為雖然大多數時候相機的測光系統都會幫助我們獲得正確的曝光度，但正確不代表著合適。比如在為小姐姐拍攝人像照片時，適當的增加曝光可以獲得更為明亮的畫面，以及人物更為白斬的膚色。而需要拍攝剪影照片時，我們就需要拍攝體欠曝才能達到理想的效果。

另外在拍攝雪景等場景時，相機為認為畫面中光線充足而降低曝光量，最終導致欠曝。而在拍攝黑色物體時，相機的測光系統有會認為光線不足而增加曝光，讓黑色物體最後呈現出一種很奇怪的灰色，這就是過曝了。這個時候也需要我們手動調整曝光補償，來更好的表現冰雪世界或者黑色物體。攝影中有個技術名詞：白加黑減，指的就是這種情況。

有些相機會將設定單獨的曝光補償撥盤，操作非常的簡單直觀。也有的會設定快捷鍵並附以撥輪或轉盤來操作。曝光補償以EV作為標示，大多數相機可以進行±3檔的曝光補償調整。在操作的時候，我們可以最小1/3EV進行調整。 EV值每增加1相當於攝入的光線量增加1倍，EV值每減小1相當於攝入的光線量減小1倍。

如何判斷照片曝光是否正確，學會查看直方圖

一般來說，拍完照片回放時我們就會對一張照片的曝光情況有了直觀的了解。之後我們可以重點去看照片高光和陰影處的細節和色彩表現是否和你眼睛看到，或者你希望的一致。另外我們還可以通過直方圖來判斷照片曝光是否正確。

直方圖會將照片的曝光信息量化並用圖表的形式表現出來。以上圖為例，照片直方圖上白色部分全部集中在右側，照片一定很亮，如果超出邊界還沒停下來，那麼就可能是過曝了。而如果白色部分嚴重偏左，那這張照片有可能欠曝。如果一張照片曝光正常，直方圖上白色部分會集中於中心區域，兩端逐步降低，到坐標兩端后截止不再有溢出。

一定要拍攝RAW格式

隨著影像科技的不斷進步，現在數碼相機在寬容度上的表現越來越強，賦予了相機在面對極限光線環境下更強的能力。只要拍攝了RAW格式照片，就有很大可能在後期時就將過曝或者欠曝的照片搶救回來。所以各位攝影初哥，在前期拍攝過程中一定要養成拍攝RAW+JPG格式照片的習慣。

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