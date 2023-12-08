iOS 17 打字鍵盤Bug 3步自救方法｜解決無故跳出App切換畫面問題｜Apple 近日推出 iOS 17.1.2 版本，解決兩個嚴重瀏覽器引擎漏洞，避免黑容透過網頁夾帶惡意代碼，取得 iOS 系統最高執行權限。可是，有用家發現 iOS 17 中，在預設鍵盤打字時，會突然彈出 App 切換畫面，令用家非常困擾。



海外有網民在 Reddit 中分享，iPhone 更新到 iOS 17 後，不論在 iMessage 還是網站輸入任何內容，都會突然彈出 App 切換畫面，有如滑動螢幕底部般，但網民只是正常在預設鍵盤打字。

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外媒 MacRumors 報導指出，有很多 iPhone 用戶在 iOS 17 版本中，都發現打字時彈出 App 切換畫面的問題，影響操作體驗外，更有機會誤觸其他 App 導致操作錯誤。就算 Apple 更新 iOS 17.1.2 也仍未解決以上問題。

（圖片來源：Macrumors）

Reddit 網民分享一個暫時的解決方法，可以在「設定」中進入「輔助使用」，點擊「解控」，把單手模式關上，就能暫時解決這個 Bug。如有用家的 iPhone 都有同樣問題，可參照以上方法解決，不過要徹底修正還要等 Apple 更新。

資料來源：Reddit