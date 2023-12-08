尿袋／電池上高鐵｜隨著科技發展,流動電池（即港人俗稱的「尿袋」、內地稱「充電寶」）容量不斷提高,能延長手機等設備使用時間，對經常外出活動的人來說無疑是福音。

而臨近年尾，相信不少人都會出外遊玩，而高鐵就是其中一個港人到內地的出行工具之一，究竟流動電池能否隨身攜帶上高鐵、容量上又有何限制？中國鐵路日前就給出正面回應。



中國鐵路：帶尿袋上高鐵要滿足 2 大條件

在不久之前，「多大容量的電池可以帶上高鐵」成為了網民熱議的話題，有說「超過 10000mAh 的不可以帶」，或是「20000mAh 以下就沒有問題」，但都未有正式結論。針對此議論，高鐵的管理方中國鐵路就在其公眾號上發表文章，更清楚地解釋相關規例。

高鐵對於電池容量有著明確規定

據中國鐵路方面提供的資料，2022年7月1日起實施的《鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運物品目錄》第六條有關限制隨身攜帶物品的規定,流動電池需要符合以下條件才允許帶上火車:

1. 內部或外部所搭載的電池單塊額定能量不得超過 100Wh

2. 必須帶有清晰的標識

不是看 mAh！「額定能量」如何看？

目前大眾對於流動電池容量的認知，經常停留在「mAh」這個容量單位，然而中國鐵路今次引用的規定中提到的額定能量、Wh 卻是真正需要在意的「能量」單位，這不光是高鐵，一般航空公司的電池限制規定上，亦普遍使用 Wh 作為衡量單位。

其實，mAh 與 Wh 兩個單位所代表的意義並不一樣，mAh 是電池的「容量」單位，而 Wh 則是電池內的「能量」單位，但兩者的數值可用以下公式計算互換：

能量(Wh) = 容量(mAh) × 電壓(V) / 1000



由於公式中有「電壓」這一參數，故單看 mAh 去決定一枚電池是否可以上機是不可靠的。

以一般航空公司的規定為例，他們大多將可攜帶上機的流動電池局限於 160Wh 以下，以公式計算，若然流動電池以 3.7V 電壓運作，即容量最大可以達到 42000mAh 以上，但如果電池電壓為 10V，則電池容量又會降至 16000mAh，故航空公司以 Wh 為電池上機的統一標準，亦相當合理。

電池可否上機／上高鐵？主要看這裡

其實要斷定一枚流動電池可否帶上飛機／高鐵，不需要記住複雜的公式，事關目前市面上絕大部份的電池都會標明電池內的能量水平，只要在相關位置查看就可以看見。

目前大部份流動電池都會標明電池內的能量水平（蔡浩騰 攝）

順帶一提，如果閣下所帶的電池機身上沒有明確的標籤，航空公司／鐵路公司是有權拒絕你將之帶入，而由因為所有流動電池皆不可以寄艙，屆時就只能即時棄置電池。