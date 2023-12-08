《Monster Hunter Wilds》、MH、芒亨｜The Game Awards 2023 剛剛完結，在公布 GOTY 得主是《Baldur's Gate 3 》前，CAPCOM 突發公布了全新 MH 系列作品《Monster Hunter Wilds》預告片，令一眾 MH 狩友為之瘋狂。



《Monster Hunter Wilds》的首個預告中，明顯看得出風格比較接近《Monster Hunter World》。預告開始就見到獵人騎住新的坐駕（並非《MHR》的隨從狗），在沙漠中逃離魔物的追捕，像是雪鬼獸／青熊獸般。新坐駕外觀與陸行鳥相似，除了跑跳，更可以在空中滑翔。

著到環境、自然元素？

預告中並沒透過太多《Monster Hunter Wilds》的新魔物、地圖，可是仍能觀察出一些與前作不同的蛛絲馬跡。地圖上出現大量的草食動物，如冠突龍、草食龍，而且會在兇猛魔物來襲是逃跑。另外，預告更有著沙塵暴、雷暴的自然災害，影響獵人狩獵過程，其中更有一幕是雷電擊中其中一隻魔物，令其背部發光，應該也是《Monster Hunter Wilds》的新元素，傾向開放世界探索玩法。

最後雄火龍的登場更令一眾Fans尖叫（圖片來源：THE GAME AWARDS 2023直播截圖）

推出日期、平台

《Monster Hunter Wilds》將會在 2025 年推出，而進一步的遊戲情報將在下一季才繼續公布。從預告的畫面看來，應該較難在 Switch 的機能下運行，現時預告指出將在 PS5、Xbox、PC 上推出，未知之來推出的 Switch 2 會否支援。

（圖片來源：THE GAME AWARDS 2023直播截圖）